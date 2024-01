Mit keres Fabio Cannavaro és Javier Sotomayor Budapesten?

35 éve megdönthetetlen a világrekordja!

A Magyar Állami Operaházban január 8-án kerül sor a magyar sport egyik legnagyobb ünnepére, Az Év Sportolója Gálára, amelyen nem csak a jelenkor magyar csillagaival, hanem korábbi legendákkal is találkozhat a közönség. A szervezők idén is „robbantottak”, hiszen elfogadta a meghívást, és már a gála előtti nap Budapestre érkezik az atlétikavilág egyik legnagyobb csillaga.

Javier Sotomayor megelőzte a korát,

mindezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 245 centiméteres ugrásával – amelyet 1988 szeptemberében, egy salamancai versenyen ért el – a mai napig ő tartja a férfi magasugrás szabadtéri világrekordját. Rendkívüli képességeit jelzi: karrierje során 24 alkalommal ugrott 240 centit vagy nagyobbat, amire rajta kívül eddig senki sem volt képes.

Sotomayor többször járt már hazánkban, kedvenc városai közé sorolja Budapestet – egyáltalán nem udvariasságból; ugyanis káprázatos karrierje során éppen a magyar fővárosban nyerte első felnőtt világversenyét, az 1989-es fedettpályás világbajnokságot. Jelzésértékű: ugyancsak világcsúccsal (243 centiméter) lett első, és ezt a magasságot azóta sem tudta túlszárnyalni senki sem!

Mindezek ismeretében kissé meglepő, hogy csupán egyszeres olimpiai bajnok (1992, Barcelona), ám az 1988-as szöuli játékokról a kubai bojkott miatt maradt le, míg 1996-ban, Atlantában sérülés miatt nem tudott maximálisa teljesíteni. Javier Sotomayor azonban így sem panaszkodhat, hiszen szabadtéren kétszer, fedettpályán pedig négyszer lett a világ legjobbja.

Egy karrier csúcspontja: Fabio Cannavaro az olasz csapat kapitányaként a világbajnoki trófeával

Fotó: MTI/EPA Daniel Dal Zennaro

A „Berlini Fal” – aki olasz...

Időről időre azt is megszokhatjuk, hogy az Év Sportolója-gálára a futball világából is érkeznek világsztárok. 2023-ban egy világbajnok aranylabdás, az olasz Fabio Cannavaro teszi tiszteletét, aki 2006-ban nyert vb-t az olasz válogatottal, és középhátvédként olyannyira kimagasló teljesítményt nyújtott, hogy nem csak az „Il muro di Berlino”, azaz a „Berlini Fal” becenevet ragasztották rá, hanem a Real Madrid is szerződtette (a Blancókat három évig erősítette), a hab a tortán pedig az volt, hogy az év végi Aranylabda-szavazáson is első lett!

Gondoljunk bele, mekkora szó ez, hiszen az akkori olasz válogatottban olyan világsztárok is játszottak, mint Alessandro del Piero, Francesco Totti vagy éppen Filippo Inzaghi, ráadásul ezt megelőzően, védőként, csupán két német klasszis, Franz Beckenbauer és Matthias Sammer érdemelte ki a France Football rangos elismerését...

Minden idők egyik legjobb játékvezetője, aki a terroristák miatt maradt le a vb-ről...

A futball világánál maradva, az újkori Év Sportolója-gálák történetében először egy külföldi játékvezető-klasszis is hazánkba érkezik (korábban olyan elismert magyar futballbírók is eljöttek egy-egy eseményre, mint Palotai Károly, Nagy Miklós és Kassai Viktor).

Az izraeli Abraham Klein személye nem csak azért különleges, mert olyan felejthetetlen mérkőzéseket vezetett, mint az 1970-es vb egyik legemlékezetesebb összecsapása, a Brazília – Argentína „örökrangadó” vagy éppen az 1982-es világbajnokság legjobb találkozójának választott Olaszország – Brazília összecsapás (amely többek között azért marad emlékezetes, mert a későbbi világbajnok taljánok 0-2 után az addig nem sokat mutató Paolo Rossi mesterhármasával fordítottak, aki aztán meg sem állt a gólkirályi címig), hanem mert anyanyelvi szinten beszél magyarul. Szomorú érdekesség: bár benne volt a keretben, végül az 1974-es németországi világbajnokságon a két évvel korábbi müncheni olimpián történt terrortámadás miatt – biztonsági okokból – nem vehetett részt... Abraham Klein természetesen többször járt már hazánkban, baráti kapcsolatot ápolt a legendás Palotai Károllyal, és a mai napig jóban van az Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Testület tiszteletbeli elnökével, a korábban szintén FIFA-játékvezető, Nagy Miklóssal.

Tímea Majorova képességeit az amerikai testépítõ-világbajnok, Flex Wheeler is elismerte

Fotó: MTI/Oláh Tibor

A fitneszmodell, aki az amerikai filmsztárokat edzi

A Felvidékről származó Major Tímea – vagy ahogy a nemzetközi fitneszvilágban jobban ismerik, Tímea Majorová – Zselízben született, magyar nyelvű iskolába járt, tanulmányai során gyógyszerész diplomát szerzett. Fitneszversenyzőként az első nagy sikere az 1994-es Miss Slovakia verseny volt, amelyen második helyezést ért el, a következő évben viszont már mindenkit maga mögé utasított. 1997-ben az Egyesült Államokban folytatta karrierjét, előbb megnyerte az amatőr világbajnokságot, majd a profik mezőnyébe állt át. Összesen mintegy 20 versenyen lépett színpadra, legjobb eredménye egy 5. helyezés volt, ám utolsó nagy diadalát éppen Budapesten aratta az Európa Kupa megnyerésével. 2000-ben az egyik legrangosabb szaklap, a Flex magazin olvasói a világ legszexibb fitneszmodelljének választották, közeli barátjának vallhatja Arnold Schwarzeneggert és Joe Widert is.

Visszavonulása után sikeres üzletasszonyá vált. Nem csak hogy saját DVD-ket adott ki, valamint a nevével fémjelzett vitaminokat forgalmazza, hanem egy jól menő fitnesztermet is üzemeltet, amelyet a közelmúltban elhunyt világhírű színésszel, Ryan O'Neallel nyitott, és ahol az amerikai sztárvilág legismertebb alakjai (többek között Bruce Willis, Cindy Crawford, Angelina Jolie, Sarah Jessica Parker, Harisson Ford, David Duchovny) is megfordultak.