Ezért omlott össze férfi kézilabda-válogatottunk a németek elleni Eb-középdöntő második félidejében

Az első játékrészben remekül tartottuk magunkat a 20 ezer hazai fanatikus szurkoló által is feltüzelt németek ellen, de a minimális hátrány a mérkőzés végére hétgólosra nőtt, így végül 35-28-as vereséget szenvedtünk.

A mérkőzés végén érthetően nem voltak túlságosan boldogak a magyar játékosok, hiszen ők is tudták: nem akármilyen lehetőséget szalasztottak el.

„Számomra az 5. hely is hatalmas motiváció, hiszen édesapám tagja volt annak a válogatottnak, amely az eddigi legjobb Eb-helyezésünket (6.hely) érte el. Ha túlszárnyalnám őt, azzal ő is elégedett lenne. A franciák ellen még egyszer mindent bele kell adnunk, hogy legyen még egy meccsünk.

Biztos vagyok benne, hogy van még bennünk tartalék, és van még erő a puttonyunkban,

ami biztató: a többieken is láttam az elszántságot!” – nyilatkozta az Origo helyszínen tartózkodó tudósítójának ifjabb Rosta Miklós.

Beállósunkon kívül Ancsin Gábor volt a németek ellen a mieink legjobbja. A Tatabánya kiválósága szerint tévedés azt hinni, hogy a már továbbjutott franciáknak mindegy lesz a mieink elleni mérkőzés, hiszen „ha a francia kapitány netán lecseréli a kezdősort, akkor a helyükre érkező játékosok nyilván még jobban akarnak bizonyítani, hogy ők is érdemesek a kezdőcsapatba való bekerülésre.”

„Ezzel együtt ez a meccs számunkra valódi élethalál mérkőzés lesz, szeretnénk magunkból kiadni mindent, bármennyire is nehéz lesz ez mindenki számára, immár a hetedik mérkőzésen. Az erőnk már véges, páran átestünk kisebb betegségen is, de a többiek nevében is mondhatom: van még bennünk kraft!”

Köln, 2024. január 18. Ancsin Gábor (balra) és Sipos Adrián (jobbra), a saját testi épségüket sem kímélték a sikerek érdekében Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

„Profi sportolók vagyunk, egyszerűen nem döngölhet minket a földbe egyetlen vereség. A sebeket ilyenkor nem célszerű tépdesni, mert egy vereség már önmagában az” – ez már a keménykötésű Sipos Adrián véleménye. – Tisztában voltunk azzal, hogy nem lesz egyszerű a dolgunk: 20 ezer néző ellenünk szurkol majd, és ez a körülmény nyilván a játékvezetőket is befolyásolja. Ám ez a szép a sportban: nincsen túlságosan sok időnk magunkba roskadni, hiszen máris itt a következő feladat, menni kell tovább, mindenképpen nyerni szeretnénk a franciák ellen. Biztató, hogy egyetlen csapattársamon sem éreztem, hogy a padlóra került volna.”

„Örülök, hogy ennyi ember előtt léphettünk pályára. Megérdemeltük, hogy itt legyünk, nagy élmény volt, de nagyon fájó ez a vereség. Akartunk, küzdöttünk, élveztük a játékot, de nem játszottunk jól, sok volt a hiba, védekezésben sem voltunk eléggé agresszívak, ezért a kapusok sem tudtak annyit segíteni” – ezt már Imre Bence, a magyar válogatott Eb-felfedezettje nyilatkozta az MTI-nek. – A franciáké a világ legjobb csapata, biztos vagyok benne, hogy talpra állunk, mint ahogy tettük ezt az osztrákok elleni vereség után is. Az biztos: a meccs minden percét élveznünk kell!

Nyitókép: Imre Bencét a németek már nem hagyták ficánkolni... Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt