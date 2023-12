Szoboszlain kívül lesz még egy magyar résztvevője a Liverpool rangadójának

Ma, vasárnap fél 6-kor kezdődik a Premier League-ben a Liverpool–Manchester United rangadó. A pályán természetesen ott lesz Szoboszlai Dominik is, de rajta kívül lesz még egy magyar résztvevője is a derbinek – írja a Délmagyar –, hiszen az oldalvonal szedi a labdát a Liverpool akadémiáján tanuló Farkas Erik is. A SZEOL SC-ből indult fiatal a testvérével, Patrikkal került a Vörösökhöz, utóbbi azóta a Blackburn csapatával kötött profi szerződést.

Farkas Erik ebben a szezonban már többször is elláthatta ezt a fontos feladatot, az Aston Villa, az Everton elleni bajnoki mellett a Toulouse elleni Európa-liga meccsen is ott volt, és mindhárom meccset megnyerte a Liverpool.

Nyitókép: Farkas Erik/Liverpool FC