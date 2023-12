Szoboszlai padozott, a Liverpool pedig égett Brüsszelben

Mint tegnap megírtuk, Szoboszlai Dominik is elutazott Brüsszelbe a Liverpoollal, de Jürgen Klopp több nagy sztárhoz hasonlóan végül nem játszatta az Union SG elleni Európa-liga találkozón. A magyar középpályás a kispadról nézte végig a tét nélküli mérkőzést, amelyen a csoportgyőztes angoloknál több saját nevelésű fiatal is szerepet kapott. A kezdőcsapatban három 20, két 19 és egy 18 éves játékos is bizonyíthatott, csereként pedig többek között egy 19 és egy 18 éves játékos is beszállt.

A liverpooliak a rengeteg hiányzójuk ellenére hétvégén átvették a vezetést a Premier League-ben, és megnyerték az El-csoportjukat is. A vasárnapi, Manchester United elleni „örökrangadó” előtt a belgiumi összecsapást egy teljes csapatnyi sztárjátékos hagyta ki sérülés vagy pihentetés miatt: a maródi hatos, Alisson, Jota, Mac Allister, Matip, Robertson és Thiago mellett Alexander-Arnold, Salah és a csapatkapitány, van Dijk sem utazott el Brüsszelbe az alapemberek közül.