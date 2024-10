Ötmillió forint bírságot kapott az Integritás Hatóság

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Ötmillió forint közbeszerzési bírságot szabott ki a Közbeszerzési Hatóság Döntőbizottsága az Integritás Hatóságra, és megsemmisítette az általa kiírt két közbeszerzést is. Ez az az ügy, melyben a New Land Media adott be jogorvoslati kérelmet a Hatóság által lefolytatott kommunikációs közbeszerzés ellen – írja a Magyar Nemzet.