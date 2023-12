Óriási sztori: gazdaggá tette a lakótársait az Ajax ellen betaláló amatőr holland labdarúgó

Az év utolsó tétmérkőzését a Holland Kupában játszotta a nagy múltú Ajax Amsterdam, amely idén kifejezetten hullámzó szezont fut, de ezzel együtt is egyértelmű esélyese volt a negyedosztályú USV Hercules elleni utrechti kupameccsnek. A rekordgyőztes számára nem kezdődött jól az összecsapás, már a 16. percben hátrányba került, és hiába játszott a folytatásban is mezőnyfölényben, a 66. percben újabb gólt kapott. Mindkét hazai találatot az USV Hercules hőse, Tim Pieters jegyezte, aki nemcsak a szurkolók, de lakótársai körében is óriási népszerűségre tett szert.

Történt ugyanis, hogy a civilben joghallgató amatőr támadó lakótársai fogadást kötöttek: barátjuk beveszi az Ajax kapuját! Több mint egy futballcsapatnyi fiatallal él együtt a srác, 13-an osztoznak a hajlékon (közülük hatan egyébként Ajax-szurkolók!), a társak pedig már negyedóra után elkezdhették az ünneplést.

Egyenként 15 eurót, átszámítva nagyjából 5000 forintot tettek arra, hogy barátjuk gólt szerez a Holland Kupában az Ajax ellen, és a kiscsapat ki is ejti az óriást!

Erre a kombinációra 751-szeres pénzt kínált a fogadóiroda, így mindannyian 11 265 eurót tettek zsebre (4,3 millió forintot), miután összejött a hőn áhított eredmény.

Nagy izgalmak végén, az USV Hercules hatalmas meglepetésre végül 3–2-es győzelmet aratott, egy 93. percben szerzett góllal búcsúztatta az Ajaxot a Holland Kupa 2. fordulójában – ez volt az első alkalom, hogy az Ajax egy amatőr klubbal szemben maradt alul a sorozatban! A lakótársak pedig karácsony előtt végképp hálásak lehettek barátjukért.

