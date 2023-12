Jürgen Klopp extra jutalma Szoboszlaiéknak!

Nem történt tehát tragédia, hogy Szoboszlai a Burnley ellen a kispadon kezdett, hiszen az összes tétmérkőzést figyelembe véve,

fél év alatt 25 találkozón – 19 Premier Leauge-, 3 Európa Liga- és 3 Ligakupa-meccsen – lépett pályára, ekkora igénybe vételhez pedig nincsen hozzászokva egyetlen magyar futballista,

még azzal együtt sem, hogy Dominik az utóbbi hat évben a kőkemény profi világban edződött az osztrák RB Salzburg, a német RB Leipzig, majd 2023 nyarától az angol Liverpool alkalmazásában.

Szoboszlai Dominik az említett 25 tétmérkőzésen 1776 percet játszott, négyszer volt eredményes (a bajnokságban az Aston Villa és a Sheffield United, míg a Ligakupában a Leicester City és a West Ham United ellen) és három gólpasszt adott.

Szoboszlai Dominik lendületére szüksége van a Liverpoolnak

Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Az utóbbi időben több kritika is érte, egyesek úgy vélték, hogy fáradni látszik, mindenesetre a közelmúltban, a Manchester United ellen a 61. percben Jürgen Klopp le is cserélte. Éppen ezért nem volt teljesen váratlan, hogy Dominik Burnleyben – mint említettük, a bajnokság során először – a kispadon kezdett. Érdekesség: az utóbbi időben a Liverpool helyzetkihasználása jelentősen romlott: Szalahék a Manchester United (0-0), az Arsenal (1-1) és a Burnley (0-2) ellen összesen 66-szor lőttek kapura, ezekből a kísérletekből csupán három gól jött össze, miközben a teljes szezont figyelembe véve a kapufát már tizenháromszor találták telibe! A helyzetet tovább rontja, hogy a következő év elején az egyiptomi gólvágó (aki egyben a Liverpool házi gólkirálya) akár nyolc meccset is kihagyhat az Afrika Kupa miatt!

Mindent egybevetve, nem véletlen, hogy Jürgen Klopp a kissé izzadtságszagú, Burnley elleni győzelem után úgy döntött: egyfajta karácsonyi bónuszként két nap szabadságot engedélyez fiainak. Ezzel kapcsolatban elmondta:

Egyáltalán nem vagyok frusztrált az elmúlt hetek teljesítménye láttán. Nagyon mozgalmas volt az elmúlt időszak, tíz nap alatt négy mérkőzést játszottunk, nagyon nehéz ilyenkor minden találkozóra egyformán felpörögni,

nem csoda, hogy többen is elfáradtak nem csak fizikailag, hanem fejben is. Nincs semmi gond, ha így folytatjuk, rendben lesz minden, csupán a helyzetkihasználásban kell visszatérnünk a régi szintünkre. Mivel a Burnley elleni bajnoki után öt nap szünetünk lesz (amely tulajdonképpen hat, hiszen január 1-én este kilenckor fogadják a Newcastle Unitedet – a szerk.) a meccs előtt megígértem a fiúknak, hogy ha összejön a siker, két nap extra szabadságot kapnak".

Azt már csak mi tesszük hozzá: ez a pihenő nyilván jól jön Szoboszlai Dominiknak is, aki felfrissülten várhatja az új esztendő első bajnokiját – és reményeink szerint visszaáll a régi rend, azaz: újra a Liverpool kezdőcsapatában riogathatja az ellenfelet!

Nyitókép AFP/Paul Ellis