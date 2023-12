Ebből még komoly baj lehet a párizsi olimpián!

Nem csupán az eset maga rémisztő, de az legalább ennyire aggasztó, hogy a francia kormány ragaszkodik ahhoz a tervhez, hogy a 2024-es párizsi olimpia megnyitó ünnepségét a Szajnán tartsák meg, még azután is, hogy Amelie Oudea-Castera sportminiszter a francia rádiónak nyilatkozva elmondta, hogy a tervet továbbra is módosítani lehet a folyami flottilla ötletén belül, mivel a

médiajelentések szerint a biztonsági erőknél komoly aggodalmak merültek fel amiatt, hogy az ünnepséget támadás érheti.

A franciák nem engednek a terrorista fenyegetésnek és nincs B tervük

„Nincs B-terv, van egy A tervünk, amelyen belül több alternatívánk is van" – mondta a miniszter. Azt is hozzátette, hogy

„a terrorista fenyegetés, különösen az iszlamista fenyegetés létezik, de ez nem új, és nem csak Franciaországra vagy csak a játékokra jellemző."

– ami kérdés, hogy kit mennyire nyugtat meg.

A párizsi olimpia megnyitójának látványterve a Szajnán – A gond csak az, hogy hatszázezer ember biztonságát kellene garantálniuk a francia hatóságoknak

A tervek szerint ugyanis egy hajóflottilla haladna végig a Szajnán a Párizstól keletre fekvő Austerlitz hídtól a nyugatra fekvő Lena hídig, amelyen sportolók, küldöttségek és hivatalos személyek utaznának. A ceremónia csúcspontja ezután a híres Trocadero-kertek előtt, az Eiffel-toronnyal szemben, a folyó túloldalán lenne.

Ezt a tervet a Magyar Olimpiai Bizottság legutóbbi közgyűlésén a MOB elnöke, Gyulay Zsolt is tagság elé tárta, nem rejtve véka alá, hogy a magyar sportvezetők is látnak biztonsági kockázatot az amúgy látványosnak ígérkező megnyitó ünnepségben. „Amikor kint jártunk, többféle ötletet is kaptunk, hogyan mozgassuk majd a csapatot a városban, és

többen javasolták a szervezők közül, hogy nyugodtan használjuk a párizsi metrót. Nos, kipróbáltuk, utaztunk rajta és sportolóink biztonsága szempontjából nem ezt találjuk a legmegfontoltabb közlekedési módnak,

úgyhogy még dolgozunk azon, hogy a lehető legjobb megoldásokat megtaláljuk” – mondta Gyulay Zsolt MOB elnök.

