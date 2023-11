Mutatunk három érdekességet a 3 éve elhunyt Diego Maradonáról

Amekkora játékos volt, legalább annyira megosztó személyiség is. 60 földi esztendeje minden pillanatát kiélvezte a pályán és a partikon. Igazi ikon volt és marad, Nápolyban a stadiont is róla nevezték el, világszerte tisztelik, elismerik, s számos helyen istenítik Isten kezét. A világbajnok legenda 2020. november 25-én hunyt el, 60 évesen. A Barcelona, a Napoli, majd a Sevilla játékosaként csillogtatta meg a tudását Európában, az argentin válogatott csapatkapitányaként 1986-ban világbajnok, 1990-ben vb 2. lett. Jellemző, hogy az 1994-es tornán menet közben léptették le a nagyszínpadról: tiltott szerek használata miatt nem folytathatta a szereplését a görögök elleni gólja és a Nigériával szembeni újabb győzelem után...

A meghatározó gyökerek

Maradona életét alapvetően befolyásolta a gyerekkora. Szakértők szerint az akkor átélt szörnyűségek vezettek későbbi önpusztító, kábítószeres életmódjához. Tény, hogy nyomornegyedben nőtt fel a Buenos Aires melletti Lanús városában, az argentin főváros központjától délre fekvő Villa Fiorito nevű szegénynegyedben.

A házukban – amelyet az édesapja saját kezűleg épített – nem volt áram és meleg víz.

A kis Diego 20 literes kancsókat cipelt, amikor a szomszéd faluba járt vízért. Összesen 6 testvére volt, három nővére után ő volt az első fiúgyermek, két öccse is labdarúgó lett. Eltökélt volt, hogy kitörjön a szegénységből és segítse a családját. 15 évesen kapta meg az első fizetését, amelyből egy televíziót vett a szüleinek.

Korát meghazudtoló tehetség volt

Diego Armando Maradona talentuma korán megmutatkozott. Nem véletlen, hogy a megélhetésért küzdő szülei nagy áldozatot hoztak . Ami manapság szinte természetes világszerte, az ő esetükben egyedi befektetés volt: 3 évesen focilabdát kapott ajándékba, s természetesen éjjel-nappal azzal játszott. 8 évesen az Estrella Rojában kezdte, majd az Argentinos Juniorsban folytatta a pályafutását.

Mélynövésű, túlkoros tinédzsernek titulálták, az édesanyja a születési anyakönyvi kivonatát mutatta be, hogy igazolja fia életkorát.

12 évesen a felnőtt meccsek szünetében szórakoztatta a trükkjeivel a közönséget. Még nem volt 16 éves, amikor bemutatkozott az argentin élvonalban a felnőttek között.

Magyarország is élete részévé vált

Ahogy méltó utódja, Lionel Messi, úgy Diego Maradona is hazánk ellen debütált az argentin labdarúgó-válogatottban. 1977 februárjában még csak 16 évesen küldte be 28 percre az 5-1-es argentin sikert hozó felkészülési találkozón Cesar Menotti, aki csak 2 évvel később (!) szerepeltette az U20-as nemzeti együttesben, és az 1978-as vb-re is „elfelejtette” elvinni.

Az 1982-es világbajnokságra már nevezte, és ha ott volt, a csoportban lőtt is két gólt Magyarországnak (4-1 az argentinok javára).

Összesen 91 fellépésen 34 góllal zárt argentin színekben.

2022-ben lezárult a nyomozás Diego Maradona halála ügyében. Akut szívelégtelenséget állapítottak meg, amely tüdőödémához vezetett. Nem sokkal később ügyészi nyomozás indult, hogy környezete, így elsősorban orvosai esetleges hanyagsága mennyiben járult hozzá a halálához. Pontos válaszok máig sincsenek, ám zsenialitása velünk maradt a felvételeken.

Nyitókép: AFP/Peng Ziyang