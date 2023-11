Együtt szurkoltak a magyarok és a bolgárok Szófiában (videó)

A meccs azért lett zártkapus, mert a bolgár rendőrség nem tudta garantálni a biztonságos lebonyolítást, miután a dühös bolgár szurkolók demonstrációt hirdettek a szerintük korrupt szövetségi vezetés ellen – és a soha nem látott gyenge bolgár szereplés miatt. ( Bulgária tíz meccse nyeretlen, évtizedek óta nem jutott ki sehová, jó eséllyel utolsó lesz a csoportjában, és már olyan csapatok is megverik, mint a szintén nem a futballjáról híres Litvánia.)

A bolgár ultrák meghívták a magyarokat is a tüntetésre, akik a Nemzeti Sport videója szerint ha nem is a sűrűjében, de a kordonok mögött közvetlenül bekapcsolódtak a demonstrációba – miközben hangosan buzdították a csapatukat is.