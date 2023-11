A játékosok helyett mi szégyelljük magunkat! – a Honvéd legendái a Mandinernek

Ismert: Kispesten a Kazincbarcika elleni hazai vereség után telt be a pohár, a vezetők megköszönték Pinezits Máté munkáját, a Paks elleni Magyar Kupa-mérkőzésen már – ideiglenesen – Djordje Kamber irányít.

A Mandinernek két korábbi közönségkedvenc mondja el kendőzetlenül a véleményét – nem is rejtve véka alá a csalódottságukat.

Pinezits Máté kinevezése nem vált be Kispesten Fotó: honvedfc.hu

Esterházy Márton, a Honvéd háromszoros magyar bajnok, 29-szeres válogatott támadója: Nehogy az NB III legyen a történet vége...

A legnagyobb problémám, hogy miután búcsút intettünk az NB I-nek, nem vált világossá az alapkoncepció.

Ha ugyanis az a cél, hogy essünk ki, és majd az NB III-ban játsszunk közönségcsalogató meccseket, akkor jó az irány. De ha az az elképzelés, hogy éppen csak maradjunk az NB II-ben, akkor sem járunk rossz úton.

De nem hiszem, hogy a Honvédnál ez lenne a követendő út. Viszont, ha az volt a terv, hogy egyből jussunk vissza, akkor nagyon sok mellényúlás történt. Nem akarom kritizálni a leváltott vezetőedzőt, nem is ismerem őt, de nem hiszem, hogy az NB I-ből kiesett Honvéd kispadjára egy olyan fiatalembert kellett leültetni, akinek ez volt az első felnőtt csapata.

A kialakult helyzet egy hosszú távú folyamat eredménye: jelen pillanatban ott tartunk, hogy a teljes szakmai vezetés és a játékosállomány alkalmatlan arra, hogy a klubban hosszabb távon is magas színvonalú szakmai munka folyjon. Nyilván pénz is kell ahhoz, hogy egy klub jól működjön, de végre találni kell egy alkalmas szakmai vezetőt, aki egy rátermett vezetőedzőt nevez ki az első csapat élére. Ez több szempontból sem egyszerű dolog, hiszen az élvonalból nem könnyű a második vonalba csábítani játékosokat, de ezzel együtt még nincs veszve semmi, hiszen egy észszerű szakmai koncepcióval (bár most egyáltalán nem ilyen a leányzó fekvése) el lehetne indulni felfelé. Csak halkan jegyzem meg: a nehogy az NB III legyen a történet vége...

Bevallom: bármennyire csodálatos a Bozsik Aréna, bármennyire vágytunk rá, hogy a klubnak egy méltó otthona legyen, manapság nem vagyok annyira mazochista, hogy kijárjak a meccsekre. Minden elismerésem azé a 2-3 ezer fanatikusé, aki kéthetente megteszi ezt...

Esterházy Márton nem mazochista: nem jár ki a Honvéd meccseire Fotó: esterhazymarton.com

Varga József, a Bp. Honvéd háromszoros bajnok, 31-szeres válogatott hátvédje: Erre a szereplésre csak azt tudom mondani, katasztrófa!

Nem azért mondom, mert már leváltották Pinezits Mátét, de egy NB I-ből kiesett Honvéd kispadjára nem egy tapasztalatlan zöldfülűt kellett volna leültetni. De még beszélni sem lehetett vele! A legutóbbi, Kazincbarcika elleni vesztes meccs után is vártunk rá a játékoskijárónál, de több mint másfél óra után sem sikerült kijönnie! Pedig annyi remek edzőt találhattak volna helyette, amennyit csak akarnak!

A bajnokság előtt azt mondtam: egy Aczél Zoltán-típusú szakemberre lenne szükségünk, egyáltalán nem lepődtem meg, hogy lecsapott rá a Kozármisleny. Van egy titkos jelöltem is: Cseh András! Ötszörös bajnok a Honvéddal, Felcsúton évek óta fiatalokkal dolgozik, biztos, hogy fel tudná rázni a társaságot! Személy szerint rendkívül rosszul élem meg, hogy idáig süllyedt a csapat... Erre a szereplésre csak azt tudom mondani, katasztrófa! A legnagyobb probléma, hogy abszolút nem lehet látni, mit is akar a csapat játszani.

Kinn vagyok minden hazai meccsen, és e teljesítményt látva – a játékosok helyett én szégyellem magam!

Nyolcéves korom óta kötődöm a Honvédhoz, háromszoros bajnok vagyok, pályaaedzője voltam Komora Imrének, Török Péternek, Bicskei Bertalannak, Varga Zoltánnak, ezek után hogy létezik, hogy nem kíváncsiak a véleményemre, a véleményünkre?!

A mai vezetőknek fogalmuk sincs arról, mennyire szeretjük a Honvédot! Ez a bajnokság már sajnos elment, hiszen 12 pont a hátrányunk a feljutást jelentő második helytől; igaz, ki sem esünk, hiszen annyira azért nem vagyunk gyengék. Egy olyan vezetőedző kell, aki kihajtja a játékosokból a lelket, és egy kemény téli alapozás után le kell rakni annak a csapatnak az alapjait, amely a következő bajnokságban jó eséllyel indul harcba a feljutásért!

Nyitókép Ebben a szezonban többnyire csak szenved a Honvéd... Fotó: honvedfc.hu