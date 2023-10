„Mentsük meg Gázát” – üzenték a Liverpool szurkolói a városi derbin

Határozott kiállást tett a Liverpool szurkolócsapata a közel-keleti konfliktus kapcsán, amikor is a legutóbbi mérkőzésükön egy transzparenssel demonstrálva álltak ki a palesztinok mellett.

Az egyik transzparensen az alábbi sor szerepelt:

For God's sake. Save Gaza."

– azaz „Az Isten szerelmére. Mentsük meg Gázát”. A transzparens hamar bejárta a világhálót, a kommentelők jelentős része is pozitívan fogadta a kiállást. A kommentárok között sokan használták a „#ynwa-t”, ami a csapat indulójának rövidítése: „you will never walk alone” azaz „soha nem fogsz egyedül járni”.

A kiállás mögött az is szerepet játszhat, hogy Liverpoolban hagyományosan sok muszlim él, és sokan járnak meccsre közülük.

***

Nyitókép: Facebook