Óriási dolgot vitt véghez a magyar labdarúgó-válogatott az elmúlt években, hatalmas lehetőség előtt állunk – Dibusz Dénes a Mandinernek

„Naggyá tettük a kapusukat, aki kiváló hálóőr, de úgy gondolom, lottóznia kellene” – nyilatkozta Dragan Sztojkovics, a Belgrád után Budapesten is 2-1-re a magyar labdarúgó-válogatottal szemben alulmaradó Szerbia szövetségi kapitánya. A korábbi klasszis sajátos módon magasztalta Dibusz Dénest, a mieink remeklő kapusát.

A 32 esztendős játékos immár egy éve – Gulácsi Péter hiányában – tartósan az első számú megoldás a posztján Marco Rossi csapatában. A délszlávok elleni találkozót napra pontosan 9 évvel azután rendezték, hogy a Ferencváros kapusa egykor debütált egy feröeri találkozón.

A 31. fellépése címeres mezben kiválóan sikerült, s talán még a klubjában megszokottnál is magabiztosabban, átszellemültebben védett – vetette fel elsőként a Mandiner Dibusz Dénesnek.

„Mindig próbál az ember jól teljesíteni, meg azért ezek a válogatott-meccsek egytől egyig különlegesek. Legyünk őszinték, hogy ezek óriási téttel bírnak. A Fradiban eltöltött közel egy évtizedem alatt lehet, hogy a két kezem elég lenne arra, hogy összeszámoljam a nagy hibákat. Én is ember vagyok, én is rontok, hozok hibás döntést sajnos, vannak rosszabb napjaim. Az is igaz, hogy a nemzeti együttesben is voltak kevésbé jól sikerült mérkőzéseim, de szerencsére azért tényleg többnyire megállom a helyem, meghálálom a bizalmat” – fogalmazott lapunknak szerényen a szerbek ellen is parádésan védő klasszis.