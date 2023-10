Marco Rossi: Nem játékban kerekedtünk a szerbek fölé, hanem szívben

Talán az eddigi legjobb hangulatú meccsen, küzdelmes és jó játékkal Magyarország 2-1-re győzte le Szerbiát, ezzel egy-meccs és három pontelőnnyel vezeti Eb-selejtezős csoportját. A sorozatban harmadik Eb-re való kijutáshoz már pusztán az is elég lenne, ha kedden Litvániában győzne a magyar nemzeti tizenegy.

Jó eséllyel meglehet a csoport első helye is, amely azért lenne fontos, mert az első kalapból való sorsolást jelentene a 2024. júniusi Európa-bajnokságra.

A szerbeknek is izgulniuk kell még

Közben az ellenünk kétszer, oda-vissza betliző szerbeknek ugyancsak (nálunk jobban) izgulniuk kell, hiszen ott liheg a nyakukban a 8 pontos Montenegró.

Nem csoda tehát, hogy a szerb szövetségi kapitány, Dragan Stojkovic feszült hangulatban értékelt az őt felkérdező szerb újságírók előtt. Megvédte a taktikai felállást, szerinte nem nézett ki rosszul, hogy Mitrovics mögött öt középpályás szerepelt. A szerb edző arra is kitért, hogy a következő meccseken is így kíván játszani. Biztosította továbbá a szerb újságírókat arról is, hogy csapata kvalifikálni fog a következő kontinensviadalra (amire egyébként 2000 óta nem volt példa.)

„Nagyon jól védett a magyarok kapusa, a statisztika szerint domináltuk a meccset, egyszerűen vannak olyan pillanatok, amikor nem akar bemenni a labda” – értékelt Stojkovic.

„Magyarország egy minőségi, harcos, kompakt csapat. De azért ne álltassuk magunkat: nem a jobbik csapat nyerte a meccset! Természetesen az eredmény az önök oldalán áll, ebben igazat adok. Így alakult, szeretnék gratulálni a győztesnek” – válaszolta a szerb kapitány egy magyar újságírói kérdésre.

Marco Rossit a sorozatban megnyert szoros meccsek titkáról kérdezték

„Még két pontra van szükségünk, szóval még nem értünk el a célt, noha annak 90 százalékát igen. Óriási balszerencse és kár lenne, ha nem húznánk be a kijutást. Nincs titok, a csapatunk óriási szívvel és alázattal küzd. A szívünket kitessszük a pályán. Ma azt mondtam Csányi úrnak, hogy két évet öregedtem ezen a meccsen, erősnek bizonyult az ellenfelünk, nem is játákban tudtunk feléjük kerekedeni, hanem szívben” – válaszolta Marco Rossi.

Ezután Rossi megdicsérte a szerbeket, mert szerinte mind technikailag, mind taktikailag az ötös legerősebb csapatának tartja a szerb válogatottat.

„Én sose játékosként, hanem emberként tekintek a csapatomban játszókra, ezért nem használom, hanem alkalmazom őket” – mondta a magyar kapitány, amikor Loic Nego teljesítményéről kérdezték.

A 33 éves szélső gyakorlatilag másodvirágzását éli, az első félidőben a veszélyes magyar támadások zöme hozzá kötődött.

Rossi egy másik kérdésre a bombagólt szerző Sallai Rolandot is nagyon megdicsérte, sőt kijelentette: nem is érti, hogy nem vitte el valamelyik topcsapat. Kalmár Zsolt piros lapjáról a szövetségi kapitány azt mondta, hogy a magyar közzépályás elmondta neki az esetet: miután odaszólt neki a szerb kapus, elindult felé, ekkor hátulról meglökték, amire elvesztette a fejét.