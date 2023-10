„A szíve ugyanúgy megvan a játékhoz, mint az esze” – íme a mélyelemzés Szoboszlai Dominik játékáról!

MILYEN POSZTON JÁTSZIK?

Kezd kirajzolódni, hogy Szoboszlai hol a leghatékonyabb a Liverpoolban?

Szoboszlai a világ egyik legjobb 8-asa. A Bundesliga tavalyi szezonjában 90 percre vetítve 27,6 labdaérintése volt a támadó harmadban, ez több, mint amennyit bármely Liverpool-középpályás produkált. Az elit teljesítményt a Premier League-ben is hozza, a középpályások között a felső 5 százalékban van a meccsenkénti 5,2-es lövés-előkészítéssel, 2,2-es átlövéssel és 0,28-os várható gólpasszal. Ennek ellenére a csapatának – ahogy például a Wolverhampton ellen is történt – sokszor mélységi irányítóként, a védelem előtt futballozva lesz rá szüksége a szezonban, ez egyébként a válogatottban is többször előfordult már.

A JÁTÉKRENDSZER

Mi az a 3-box-3 felállás a Liverpoolban?

Az úgynevezett 3-box-3 formációt Pep Guardiola vezette be a Premier League-ben az előző szezonban, és az idény vége felé a Liverpool is elkezdte alkalmazni. Ez folytatódik a mostani szezonban is. A rendszer lényege, hogy labdabirtoklás esetén Trent Alexander-Arnold, a jobbhátvéd fellép a középpályára a csapat 6-osa mellé, így az alapfelállásnak számító 4-3-3-ból 3-2-2-3 lesz, vagyis a Liverpool labdabirtoklásban három védővel, két védekező középpályással, két támadó középpályással és három csatárral játszik. A rendszerben a középpályások négyzet alakzatot vesznek fel a pálya közepén, emiatt lett box, vagyis doboz a formáció köznyelvi elnevezése.

AZ ÁLLANDÓSÁG

Mi kell ahhoz, hogy Szoboszlai állandó kezdő legyen? Ha pihentetik, az „lefokozás”?

Szoboszlai az utóbbi két szezonjában mindössze egyetlen meccsen hiányzott sérülés miatt a Lipcsében, a 9180 elérhető játékpercnek a 64 százalékát, 5832 percet a pályán töltött. Ennél több időt csak Orbán Willi, Christopher Nkunku és Joško Gvardiol volt a pályán. Idén a Liverpoolban is kezdett minden bajnokin. Ez a terhelés azonban hosszú távon kontraproduktív lehet. Hogy egy hasonló példát mondjak, Pedri a spanyol válogatottban és a klubjában is agyon lett terhelve 2020–2021-ben, törvényszerűen jöttek is a sérülések, a következő szezonra 62 százalékkal esett vissza a játékpercei száma, és a 2022–2023-as idényben is ki kellett hagynia a bajnoki meccsek egyharmadát. A játékosok regenerációs ciklusának határait rövid távon lehet feszegetni, de nem érdemes. A Liverpoolnak és Szoboszlainak is az az elemi érdeke, hogy rendszeresen pihenőt kapjon, ahogy az már a LASK ellen is történt az Európa-ligában.

JÁTÉK A LABDÁVAL

Többször is dicsérték angol szakértők a labdával való játékát. Kilóghat felfelé a PL-ből így is?

A labdás játék Szoboszlai legnagyobb erőssége, amit a PL-ben is bizonyítani tud. Az említett labdás mutatói mellett a posztján a top 5-10 százalékban van a ligában a helyzetbe kerülés szempontjából a 90 percenkénti 1,72 sikeres csellel, 2,8 progresszív labdavezetéssel, 46,8 pontos passzal, illetve a megjátszhatóság szempontjából is a fogadóként 5,5 progresszív passzal, azaz jól ismeri fel, hol vannak azok a területek, ahol támadásban fel tudja venni a labdát.

A FIZIKUM

Szoboszlai buldózerként rohanta végig az első hónapot a PL-ben mind mennyiségben, mind gyorsaságban. Fenntartható ez a fizikai teljesítmény a teljes szezonban?

Egész biztos, hogy nem. Az előző szezonban a Liver­pool középpályásai közül Fabinho játszott 2500 játékperc felett, de meg is látszott a teljesítményén, mellette még Jordan Henderson jutott valamivel 2000 játékperc fölé. Ahhoz, hogy megmaradjon Szoboszlai játékintenzitása, időről időre pihenőt kell kapnia.

A FEJLŐDÉS TEMPÓJA

A Bundesligában mutatott fejlődési tempó fenntartható a PL-ben?

Ha egy focista eljut oda, hogy a Premier League egyik topcsapatának meghatározó játékosa lesz, nehéz újabb és újabb plafonok áttöréséről beszélni. Ha a Bundesligában mutatott számait a PL-ben is hozni tudja, vagy akár csak megközelíti őket, már az is nagy eredmény lesz, hiszen itt már a világ legjobbjai ellen játszik három-négy naponta.

A FEJLŐDÉS IRÁNYA

Miben kellene még fejlődnie Szoboszlainak?

Ha bármiben érdemi hiányossága lenne a posztján, nem került volna a Liverpoolhoz. Dominik komplex játékos, technikailag szinte kifogástalanul képzett. Persze minden készséget lehet csiszolni, de az ő esetében inkább arról kell majd beszélni, hogyan tud alkalmazkodni Jürgen Klopp speciális igényei­hez és olyan feladatokhoz, amilyeneket korábban nem kellett megoldania – mint például hogy egyik meccsen bal oldali 6-ost kell játszania, három nappal később meg jobb oldali 8-ast.

AZ ANFIELD ÚJ KEDVENCE

Jürgen Klopp és a szurkolók is a szívükbe zárták már a kezdetekkor. Mennyire betonozhatja be ez a helyét a csapatban?

Mohamed Szaláhot megelőzve még úgy is Szoboszlai vezeti a május–szeptemberi időszak mezeladási rangsorát, hogy csak júniusban érkezett. Azt hiszem, ez mindent elmond a teljesítményéről és a beilleszkedéséről. A szurkolók egyébként nem csak a technikai képzettsége miatt szeretik: Dominik holtversenyben vezeti a középpályások rangsorát a blokkolások terén, vagyis a szíve ugyanúgy megvan a játékhoz, mint az esze.

