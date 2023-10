A litvániai győzelemmel meglehet az Eb, de mi lesz, ha más eredmény születik? – itt a Mandiner-esélylatolgató!

A 2024-es labdarúgó Eb selejtezőinek 7. fordulójában a magyar labdarúgó válogatott a hazai pályán, a Puskás Arénában is legyőzte a szerbet, ezzel pedig 13 pontjával továbbra is vezeti a G-csoportot, és egy óriási lépést tett afelé, hogy a németországi kontinenstorna résztvevői közé kerüljön. Ez pedig már október 17-én, kedden is megtörténhet, ha Marco Rossi csapata nyerni tud idegenben Litvánia ellen.

A magyar nemzeti együttes ezzel illusztris társaságba kerülhet, hiszen három fordulóval a selejtezősorozat végét megelőzően a francia, a belga, a portugál, a spanyol, a török, a skót és az osztrák válogatott is biztosította részvételét az Eb-n. A mi kijutásunkra azonban még várni kell. Mi múlik a Litvánia elleni mérkőzésen, és milyen forgatókönyvek elképzelhetők még csoportunkban?

A magyar válogatott 13 ponttal, és 9-2-es gólkülönbséggel vezeti a csoportot, úgy, hogy még három mérkőzést játszik majd.

Ellenfeleink ezeken a meccseken sorrendben a litván, a bolgár és a montenegrói válogatott lesznek, első két meccsünket idegenben, az utolsót pedig itthon fogjuk játszani.

A G csoport állása:

1. MAGYARORSZÁG 5 4 1 – 9–2 +7 13 2. Szerbia 6 3 1 2 10–6 +4 10 3. Montenegró 5 2 2 1 5–5 0 8 4. Litvánia 6 1 2 3 6–10 –4 2 5. Bulgária 6 – 2 4 3–10 –7 2

A csoport jelenlegi állása szerint a mieink mellett a szerbeknek és a montenegróiaknak maradt esélye a továbbjutást érő első két hely valamelyikének elérésére. Ez azt jelenti, hogy a csoport jelenleg nyitott, a három válogatott közül nem csak bármely kettő továbbjuthat, de elvileg bármelyik lehet csoportelső is.

Amennyiben nyerünk a litvánok ellen, mi biztosan kijutunk az Eb-re, és csak a csoportelsőség lesz kérdés.

Ez esetben a szerb-montenegrói kettősből az egyik kiesik – de, hogy melyik az csak a végén derül ki, hiszen a szerb csapat még kettő, a montenegrói három mérkőzést játszik, egyiket épp kedden egymás ellen.

Amennyiben döntetlent játszunk a litvánokkal, sem kell feltétlenül várnunk a pezsgőbontással a következő fordulóig, mert ha a szerb-montenegrói meccs eredménye is döntetlen, Szerbia – pontszámban utolérhetne, de az egymás elleni eredmények miatt – nem előzhetne meg bennünket a végelszámolásnál.

Amennyiben vereséget szenvedne Litvániában a magyar válogatott, akkor sem lenne veszve minden; sőt, semmi, még a csoportelsőség sem, de a többi mérkőzés eredményeitől függően a hátralévő Bulgária és Montenegró elleni meccseken azért igyekeznünk kellene.

Montenegrónak viszont legalább 3 pont kell ahhoz, hogy még egyáltalán reménykedhessen,

de ha a szerbek ellen kikap, akkor nehéz helyzetbe kerül, hiszen ekkor mindkét hátralévő mérkőzésén győzelmi kényszerben lépne pályára, és a hat pont még akkor sem feltétlenül lenne elég, ha mi döntetlent játszanánk Litvániában. Szerbiának viszont a belgrádi és budapesti vereségeket követően szinte kötelező a Montenegró elleni győzelem, a továbbjutáshoz legalább egy mérkőzést meg kell nyerniük – erre talán Bulgária ellen lesz nagyobb esélyük.

Amennyiben a szerbek kétszer is nyernek, a továbbjutásuk biztosan megvan, a csoportelsőségük viszont nem feltétlenül, hiszen nekünk még 3 pont is elég lehet, hogy megelőzzük őket.

A csoportelsőségben persze mi is reménykedhetünk, sőt, reménykedünk is, hiszen amennyiben kijutunk az Eb-re, ezen múlik, hogy az első vagy a második kalapból sorsolják-e a csapatot, azaz, hogy mennyire kapunk nehéz ellenfeleket. Nézzük tehát, milyen forgatókönyvek esetén lehetünk mi az első helyezettek?

A szombati játéknapon pihenő montenegróiak csak legalább két győzelemmel előzhetnének meg minket, de akkor is csak úgy, ha legfeljebb egy pontot szerzünk a hátralévő fellépéseinken, ők pedig gólkülönbségben is megelőznek (jelenleg 7 gól a különbség a két csapat között).

A szerbeknek még van egy meccsük Bulgária ellen is, de csak akkor előzhetnének meg minket, ha Montenegró ellen nyernek, és mi három meccsen kevesebb mint három pontot szerzünk.

Ahogy Marco Rossi szövetségi kapitány mondta, még semmi sem dőlt el, de tény, hogy a magyar labdarúgó válogatott nagyon jó helyzetben várja a következő mérkőzést, és esélye van arra, ami 1986-os világbajnokság selejtezője óta egyetlen magyar nemzeti együttesnek sem sikerült: egyenes ágon, sőt akár csoportelsőként kijutni egy világversenyre.