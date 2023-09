Ünnepelve fogadták Djokovicot a szerbek, sírás lett a vége

Óriási ünneplésben részesítették a világ valaha volt egyik legjobb, és most már papíron is legeredményesebb teniszezőjét, a szerb Novak Djokovicot, amikor hazatért Szerbiába. Az ünneplő tömeg tapssal, görögtüzekkel, és szűnni nem akaró ovációval fogadta az idei US Open győztesét, aki

az amerikai nyílt teniszbajnokság megnyerésével történelmet írt, hiszen 24. egyéni Grand Slam-győzelmét könyvelhette el, amivel abszolút egyeduralkodóvá vált a férfiak és a nők között is,

és nem mellesleg a wimbledonban győztes ifjú titánt, Carlos Álcarazt megelőzve ismét világelső lett.

A 36 éves szerb sportoló eddig háromszor nyerte meg a US Opent, amelyen összesen 100 mérkőzést vívott, és – 2015 és 2021 után – harmadszor szerepelt négy GS-döntőben egy éven belül. Emellett

a szerb világklasszis lett a US Open legidősebb férfi bajnoka, és a koedukált GS-öröklistán megelőzte a 23 Grand Slam győzelemmel rendelkező Serena Williamst, és beérte a 24 trófeáját nyerő Margaret Courtot.

Nem csoda hát, hogy a szerbek nemzeti büszkeségét hazájában ennyire szeretik, és ilyen igazi – jó értelemben vett balkáni – ünneplésben részesítik, mint ahogy az sem, hogy a fogadtatás könnyeket csalt a világ egyik legjelentősebb karrierjét befutó sportoló szemébe. Íme:

Nyitókép: RTS 1 képernyőkép