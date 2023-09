Történelmi lépés – ilyen még nem volt Magyarországon

„Sport egy életen át!” – mottóval indul útjára a Sportoló Nemzet program Magyarországon. A sportirányítás célja, hogy az a több százezer magyar állampolgár, aki szeretne rendszeresen sportolni, lehetőséghez, esélyhez jusson. A sportegyesületek, az oktatási intézmények és az állami fenntartású nagy sportközpontok megnyitják a létesítményeiket. A közösségbe belépők mind a testmozgáshoz, mind a sportesemények látogatásához kedvezményekben részesülnek. A részletekről a – a Led's run elnevezésű nyitóprogramnak otthont adó – Puskás Arénában számoltak be az illetékesek.

Nem szemléletformálás

„Örömteli ünnep ez a mostani” – adott hangot elégedettségének Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára. Az új kezdeményezés nem egy egyszeri kampány, hanem annak a feltételeit igyekszik megteremteni, hogy a gyermek- és felnőttkorú lakosság sportaktivitása növekedjen. Rendszeresen és szervezett keretek között, életvitelszerűen, egy egész életen át – ahogy a jelmondata is hirdeti: „Sport egy életen át!”. A program keretében olyan körülményeket és lehetőségeket kívánnak biztosítani a Nemzeti Sportügynökséggel és a Sportszervezetek Országos Szövetségével karöltve, hogy a mozgás könnyen beilleszthető legyen a mindennapi életvitelbe, a komfortzónán belülre kerüljön, legyen az élet természetes része.

„Nem az emberek gondolkodását, szemléletmódját kell megváltoztatni, esetleg motiválni őket. Sokkal inkább a feltételrendszert akarjuk megteremteni, hogy könnyen elérhető legyen.

Az a cél, hogy ne csak sportolónemzet legyünk csodás sikerekkel, hanem sportoló nemzetté is váljon Magyarország.

Minél több ember életébe épüljön be a mozgás öröme. Éppen ezért három alappilléren nyugszik a program: a sportegyesületek létesítményeit az él- mellett a közösségi sport szolgálatába állítjuk. Ugyanígy az iskolai tornatermeket és a szabadtéri sportpályákat is megnyitjuk a nagyközönség előtt. Valamint az NSÜ által kezelt és az elmúlt 13 esztendőben elképesztő fejlesztésen keresztül ment infrastruktúrát is a szabadidős tevékenységek rendelkezésére bocsátjuk. Nem engedjük el például annak a 150 ezer embert számláló bázisnak a kezét, amely a budapesti atlétikai világbajnokság jegyében életre hívott Hétköznapi hős sorozatban aktivizálta magát” – fogalmazott a sportért felelős államtitkár.

Schmidt Ádám azt is tudatta, lehet regisztrálni és igényelni a Sportoló Nemzet Klubkártyát. Az október elsejétől hatályba lépő rendszer számos előnnyel jár a tagok számára. A fővárosban 10-, egyes vidéki uszodákban 30%-kal olcsóbban lehet bérletet váltani, és kedvezményes áron lehet belépőhöz jutni a nagy magyarországi sporteseményekre, mint a közelgő karate világbajnokságra.

A történelmi léptékű program elindítói - Tihany Viktor, a HM sportért felelős államtitkárságának kommunikációs igazgatója, Schmidt Gábor helyettes államtitkár, Schmidt Ádám államtitkár és Deutsch Tamás, a SOSZ elnöke. Fotó: Mandiner/P. Fülöp Gábor

Bővíteni a szolgáltatót tevékenységet

„A Sportoló Nemzet program ereje a komplexitásában rejlik” – fogalmazott Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára. Az egykori magyar bajnok, majd edzőként tevékenykedő kajakos, a szövetség elnöke személyes példáján keresztül hangsúlyozta, mekkora jelentőséggel bír egy sportolói közösség, amely összetartozást jelent és élményeket nyújt. Mint mondta, kulcsszereplők az edzők, testnevelők, ezért is indították el a trénereket támogató programjukat, újították meg a diákolimpiai versenyrendszert és a jó tanuló jó sportoló kiírást.

„A Sportoló Nemzet programmal szolgáltató tevékenységre kívánjuk ösztönözni a partnereinket.

Az egész az együttműködésről szól.

Az államtitkárság feladata, szerepe a koordinálás és a kommunikáció. Az elmúlt évben érezhető egy hangsúlyeltolódás. Természetesen fontos, kiemelten is kezeljük az élsportot és a párizsi, olimpiai szereplést. Ugyanakkor arra is törekszünk, hogy minél többen sportoljanak hazánkban, és éljenek át közösségi élményeket ezáltal.” – mondta Schmidt Gábor.