Siketen született – nyolc fül- és koponyaműtétje volt Gál Nikolettnek

Szívbemarkolóan nehéz lehet szembenézni a valósággal, amikor a szülők ráébrednek arra, hogy egyéves kislányuk nem hall semmit a külvilág hangjaiból. Sem zajt, sem csilingelést, sem kedves babusgatást, valójában semmit.

„Így történt ez sajnos Niki esetében is, amikor nagyjából egyéves kora körül kiderült, hogy a kislányunk nem figyelmetlen, hanem siket” – kezd bele a 18 évvel ezelőtti történet felelevenítésébe az édesanya, Gálné Egri Zsuzsa, aki azt mesélte, hogy a gagyogó korszakban kezdett gyanús lenni, hogy valami nincs rendben Nikivel.

Az első vizsgálatok eredményei sokkolóak voltak, amikor 16 hónapos korában kimondták, hogy Niki semmit nem hall a világból, és valójában siket.

Olyankor úgy érzi az ember, hogy elvettek tőle és tőlünk is valamit,

de belekezdtünk abba az útba, ami reményt adott, hogy nem zárul be teljesen előtte a világ” – meséli az édesanya.

Gál Nikolett már kicsi korában is roppant mozgékony volt.

„Megkapta az első nagy teljesítményű hallókészüléket, amit persze meg kellett szokni az illesztékekkel együtt” – mondja az édesapa, Gál Tamás, aki azzal folytatja, hogy két és fél éves volt a kislány, amikor Nikit először – nagy izgalmak közepette – a műtőasztalra engedték, hogy megkapja az első úgynevezett implantátumot,

hogy a beszédértés és hangformálás tempója felgyorsulhasson a kezdeti eredményekhez képest.

Niki hallása lassan kezdett formálódni: a magas hangokat és az emberi beszédhangot nehezen azonosította, ezért döntöttek a szülők az inplantátum mellett. „Nikinek az volt a problémája, hogy a belső fülben lévő csiga, illetve a szőrsejtek elhaltak és károsodtak. A hang ugyan bejutott, de nem alakult át ingerületté, vagyis nem jött létre a hallásélmény.

A belső fülbe került egy elektróda, a koponyacsontba pedig be kellett építeni egy jelfogadó eszközt, ott vájtak ennek egy kis üreget,

a külső egység pedig a mikrofon és a processzor lett, ami átalakítja a hangot ingerületté, és ez aztán eljut a hallóideghez, hogy létrejöhessen a hallásélmény. Mindezt nyilván mindkét oldalon. A koponyacsontba épített belső egységnek is van mágneses része, a külső egység pedig szintén mágnessel tapad ehhez hozzá” – részletezi az egyáltalán nem rizikómentes beavatkozások fázisait az édesanya.

„Amikor túljutottunk ezeken az operációkon, sosem gondoltuk volna, hogy a belső egység többszöri meghibásodása miatt összesen nyolc fül-, és koponyacsontműtét vár majd a kislányunkra, ezt egyetlen szülőnek és persze gyereknek sem kívánom” – részletezi a család kálváriáját Zsuzsa, aki azt is hozzáteszi, hogy

„igazából az adott erőt, hogy Niki nagyon figyelt,

és mind jobban látszott rajta a fejlődés, ami minket is biztatott a lehető legjobb megoldás megtalálására.”

A beépített implantátum és a külső fülbe elhelyezett hallókészülék párosa sokat segített Gál Nikolettnek, aki egyre gyakorlottabb lett a szájról olvasásban, és már az épek és hallók között kezdte az óvodát és iskolát. Sokszor a szülői értekezleteken, amikor a szülők megemlítették a kislány hallásproblémáit, csodálkozva néztek rájuk, hiszen alig vagy nem is észlelték legtöbben a kislány nehézségeit.

Sok átsírt, álmatlan éjszaka volt mögöttem, hiszen már a kislányunk rengeteg altatásától is volt az emberben aggodalom. S hogy miket iratnak alá ilyenkor egy szülővel, abba inkább nem is kezdek bele!”

– mutat rá az édesanya az egész eddig megtett út leginkább lélekrombolóbb pillanataira, azokra, amelyeket úgy kell végigcsinálni, hogy az érintett semmit ne vegyen ebből észre.

Gál Nikolett jó rajtolónak számít.

„Én mindig a hallók között éreztem otthon magamat, és emlékszem, hogy első és második osztályban ott akartak tartani a kosárlabdázók között, de én futni akartam” – mesél a Mandinernek saját sportkarrierje kezdeteiről Gál Nikolett. „Sosem felejtem el, hogy kisbabaként is, ha gyalogolni kellett, akkor mindig ölbe kéredzkedett, ha futni lehetett, akkor örömmel futott” – fűzi hozzá Gál Tamás.

Gál Nikolett, aki magabiztos versenyzéssel felnőtt Európa-bajnok lett 100 méteres gátfutásban

a lengyelországi Szczecinben megrendezett Siket Atlétika Európa-Bajnokságon, úgy mesél élményeiről, hogy a telefoninterjú során semmit nem lehet érzékelni abból, hogy valaha is gondjai lettek volna a hallással vagy a beszéddel. Nikolett miskolci születésű, a DVTK sportolója, és régóta készül edzőjével, Majkut Gergellyel valamilyen átütő eredményre. Szczecinben 14.54 mp-es futásával (egyéni legjobbja amúgy 14.42) mindössze 19 évesen a felnőttek között is új Európa-bajnoki csúcsot futott a női 100 gát döntőjében. Három további ezüstérmet is szerzett távolugrásban, 100 és 200 méteres síkfutásban az U20-as mezőnyben.

„Úgy gondolom, kint vagyunk a hosszú hullámvölgyből! A közel tíz év alatt, mióta Nikivel dolgozunk, most éreztem a leginkább koncentráltnak a versenyen. Már a bemelegítésnél látszott rajta, hogy határozott, de mégsem elbizakodott, nagyon akar, de közben mégis laza tud maradni. Ezek azok a dolgok, amik kellenek a jó versenyzéshez” – vallja Majkut Gergely, Niki mestere, aki egy hosszabb térdsérülés miatti mélypontra utalt, amikor hullámvölgyet emlegetett.

Gál Nikolett aranyérmet szerzett felnőtt Európa-bajnoki csúccsal a Szczecinben megrendezett Siket Atlétika Európa-Bajnokságon.

Niki tízévesen kezdett bele az atlétikába, mert nagyon mozgékony gyerek volt: minden érdekelte, amiben a gyorsaságát és ügyességét tesztelhette. Nagyon hamar kiderült, hogy Niki fizikai adottságai tényleg az atlétikára teremtették őt, és mivel ezekben a számokban semmilyen hátrányát nem érezte a hallási nehézségeinek, töretlenül tudott fejlődni.

A mára sikeresen leérettségizett ifjú hölgy idén ősztől kezdte a Miskolci Egyetemen a sportszervezői szakot

– természetesen – a halló évfolyamtársak között.

„Amikor edzésen vagyunk, én hallókészülékben futok, de amikor megérkezünk mondjuk egy ilyen világeseményre, mint a szczecini Eb is volt, akkor ott a stadionba érkezve le kell venni a hallókészüléket, már a call-roomba sem vihetem be, mert kizárnak,

szóval ilyenkor siketen kell futni.

Bevallom, ez igen furcsa, mert ilyenkor a startpisztolyt sem hallom, hanem lámpás indításra rajtolunk, ami persze csökkenti a reakcióidőt is, mert az észlelés így lassúbb, mint amikor startpisztolyra indulok. Én ugye úgy élek, hogy mindent hallok ma már, de ilyenkor szájról kell olvasnom az utasításokat, emiatt persze a beszédem sem olyan tiszta, azt mondják. Az is roppant szokatlan nekem, hogy a taps helyett a kezüket feltartó és azt jobbra-balra forgató drukkerek ülnek a lelátón, a siketeknél ugyanis ez jeleni a tapsot” – mondja Nikolett. A hallók között is gyakorta indul a korosztályában atlétikai versenyeken, és módja volt a közelmúltban a felnőtt országos bajnokságon, az atlétikai világbajnokságnak otthont adó Nemzeti Atlétikai Központban is kipróbálni magát. „A pálya fantasztikus és nagyon gyors a NAK-ban” – mondja Nikolett a világhírű Mundo borítású pályáról, amelyről a világ leghíresebb atlétái is elismerően nyilatkoztak a budapesti vb alatt.

Gál Nikolett Baji Balázzsal az idei atlétikai országos bajnokságon, a NAK-ban.

Forrás: Gál Nikolett saját archívum

2021-ben a Hallássérültek Világbajnokságán szintén Lengyelországban 100 gáton már bronzérmet is szerzett Gál Nikolett, s a legnagyobb célja a 2025-ös Tokióban soron következő Siketolimpián egy átütő eredmény megszerzése.

Gál Nikolett (b) fő száma a 100 gát.

„Ez a fő számom, itt érzem igazán, hogy a legtöbbet képes vagyok kihozni magamból, 100 síkon 12.69 egyelőre az egyéni legjobbam; de úgy érzem, hogy bőven vannak még bennem tartalékok.

Tizenkilenc éves vagyok, és tényleg hiszek abban, hogy nincs lehetetlen.

Jövőre is már minden erőmmel azon leszek, hogy nagyot faragjak a legjobb időmön, hiszen az U20-as korosztályos válogatottba is bekerültem idén már az épek között. Szeretnék minél kimagaslóbb eredményeket elérni az atlétikában, mert úgy érzem, itt csak rajtam múlik a siker” – mondja az ifjú egyetemista, aki vélhetően itt tényleg le tudja küzdeni a civil életben a hallókészüléke miatti visszafogottságát.

„Ha a sportban szerzett sikerei miatt megerősödik az önbizalma, akkor ez a civil életére is kihat, és persze a sport is jobban megy, ezt most már látjuk” – összegez Nikolett édesanyja, aki azt is csendesen hozzáteszi: