Meglopták Magyarországot? – Az elvett világbajnoki aranyérem nyomába eredtünk

Három érmet – két olimpiai kvótát – szerzett Magyarország a kvalifikációs birkózó világbajnokságon, Belgrádban. Egy arany és két ezüst a termés, ám mégis keserű a szánk íze, mert a vasárnapi, utolsó versenynapon Losonczi Dávidnak (képünkön) a dobogó, s egyben a világ tetején kellett volna állnia. Legyőzte török ellenfelét, mégis meg kellett elégednie az ezüstéremmel. Jellemző az esetre Módos Péter szövetségi kapitány reakciója. „Felfoghatatlan számomra, hogy egy vb-döntőben betusolnak valakit és nem ütik le a tust. Egyszerűen nem tudom, nem értem” – dohogott a korábbi kiválóság.

„Ez nem olyan csalás, mint régen volt a birkózásban, ez egy ember fatális, kapitális hibája, amit nem tudok én sem hová tenni” – mondta a Mandinernek aludva egyet a történtekre Bacsa Péter, a Magyar Birkózók Szövetség alelnöke. „Bíráskodtam 30 évig,

az illetőt két évtizede ismerem, róla nem is tudom elképzelni.

Értetlenül állok a történtek előtt, én is keresem az okokat, hogy miért tett így… Losonczi Dávid kimagaslott a mezőnyből. Számomra, számunkra ő a világbajnok!”

Parádésan menetelt, „megállították” A száraz tény: a kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában szereplő Losonczi Dávid ezüstérmet nyert a belgrádi birkózó-világbajnokság zárónapján. Az ESMTK klasszisa szombaton egészen parádés, ellentmondást nem tűrő teljesítménnyel jutott döntőbe. Négyből három ellenfelét technikai tussal verte, és riválisai összesen egy pontot szereztek ellene, azt is passzivitás miatt. A vasárnapi döntőben a török Ali Cengiz volt az ellenfele, aki óriási küzdelemben 8-7-re győzte le őt. Egy apróság: időközben megnyerte a mérkőzést a magyar birkózó. Ugyanis nagy hátrányból felállva (1-7) egyenlített, és gyakorlatilag lezárta a csatát. A 23 éves magyar tusveszélyes helyzetbe szorította ellenfelét. Közel egy percig próbálta leszorítani Cengizt, és a lelátóról többször egyértelműnek tűnt a két váll, amit a hosszú másodpercek alatt a mérkőzésvezető már kétszer is megítélt volna, de a szőnyeg két végében ülő bíró nem adott erre engedélyt, majd a török ki tudott fordulni a hasára. Losoncziban nem maradt erő, képtelen volt akciót csinálni, ahogy a hajrában is csak egy szabálytalan levitelre futotta erejéből, így végül – egy elutasított challenge miatt – 8-7-re veszített. “Az egész világbajnokságon jól birkóztam, szerintem most is többet tettem a töröknél a győzelemért, úgy éreztem, be is tusoltam, de a bírók nem így látták, a jóisten ezt valamiért most nem akarta” – nyilatkozta Losonczi Dávid. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a tavalyi vb-n bronzérmes birkózónk - aki karrierje eddigi legnagyobb sikerét érte el a mostani ezüstéremmel - már döntőbe jutásával olimpiai kvótát szerzett, tehát nem ezen múlott a Párizsba való kijutása.

Csalás, vagy nem csalás?

Több szem többet lát – tartja a mondás. Belgrádban gyakorlatilag egy ember kivételével mindenki ugyanazt látta: a magyar birkózó két vállra fektette a törököt, tus, all in, mindent visz, győz és világbajnok. Bacsa Péter – aki gyakorló bíró és sportvezető – higgadtan, tárgyilagosan segít eligazodni a történések kusza erdejében.

„Az amerikai vezetőbíró előtt le a kalappal, százszázalékosan korrektül vezette a mérkőzést. Kétszer jelezte, hogy tusnak látja, azaz – az eredmény állásától függetlenül – vége a mérkőzésnek. a szabály ilyenkor az, hogy ha a szőnyegelnök, aki ráadásul ott ült közel, hozzájárul, emeli a kezét. Kétszer is volt olyan helyzet, hogy a lengyelnek meg kellett volna ítélnie. 100-ból 99-szer leütik az ilyet tusnak. Számomra megmagyarázhatatlan okokból, mégsem járult hozzá.

Nem nevezném csalásnak, inkább egy fatális bírói hiba volt.

Nem látom az értelmét, hogy olyan valaki, aki húsz perccel a meccs előtt kapja a feladatot, mérlegelne, hogy elcsal egy meccset. Nem az történt, hogy három bíró összefogott. Ha valakit befolyásolni akarok, hogy segítsen, nem a szőnyegelnök lenne, akinek egyébként alig van szerepe egy birkózó összecsapáson. Kivéve egy tushelyzetre, De ki gondolná, hogy egy gigászi döntőben, ahol két klasszis küzd, hogy ilyen történik. Talán ötévente adódik hasonló.”

Bacsa Péter, a Magyar Birkózó Szövetség alelnöke. MTI/Illyés Tibor

Sajnálatból nem lesz arany

Bacsa Péter és a magyar küldöttség azonnal reagált a Magyarországot ért sérelemre a helyszínen, Belgrádban. Óvásnak azonban nincs helye, legfeljebb annyit lehet elérni sovány vigasz gyanánt, hogy a vétkes komoly büntetést kapjon.

„Beszéltem a helyszínen Nenad Laloviccsal, a Nemzetközi Birkózószövetség (UWW) elnökével. A szerb vezető is nagyon sajnálja a történteket, sőt még versenyzőnkhöz, Losonczi Dávidhoz is odament, és próbálta vigasztalni. Ami ritka a birkózás történetében. A főbíró ugyancsak teljesen egyetértett, hogy meg kellett volna adni a tust, de a kezük ilyenkor megvan kötve, nem avatkozhatnak bele. Az a szabály, hogy tushelyzetben nem lehet videós visszajátszást, challenge-t kérni. Minden másra igen… A szőnyegen kihirdetett eredményt nem lehet megváltoztatni, óvásra nincs lehetőség a szabályzat értelmében. Felülvizsgálati kérelmet nyújtottunk be, azt egy háromtagú bizottság vizsgálja majd. Általában a vége az az eljárásnak, hogy szankciókat hoznak a bírók ellen.”

Sportdiplomáciai lépések

A Magyar Birkózók Szövetsége alelnökeként Bacsa Péter a nemzetközi szövetség (UWW) elnökségi tagja, azaz hazánk a legmagasabb szinten képviselteti magát a sportág irányításában. Az olimpiákon 20 arany-, 16 ezüst- és 20 bronzéremmel büszkélkedő Magyarországot nem veszik fél vállról – állítja a sportvezető.

„Paradox ezt védeni ebben a helyzetben, és nem is akarom, mert ez nem sportdiplomáciai kérdés. Amúgy jó a nemzetközi helyzetünk, és tényleg respektálják azt, hogy egy kis nemzet, mint a magyar, folyamatosan kiváló birkózókat tud „kitermelni”. Szimpatikusak is a magyar versenyzők a bírók szemében. Erre most sokan ráfogják, hogy megint a magyarok ellen vannak, de a háttérben mi azért sokat dolgozunk, ne történjen ilyen. És nem csak magyarokkal, hanem senkivel, mert ezt senki nem érdemli meg.„

19-re lapot húztak a magyarok

Ha visszatérünk az ominózus mérkőzéshez, bizony felvetődik a kérdés, mi miben hibáztunk. Emlékezetes, hogy a vége előtt videós elemzést, challenge-t kért a magyar szakvezetés vállalva azt a kockázatot, hogy számunkra kedvezőtlen döntés esetén az ellenfél kap pontot. Bacsa Péter más megvilágításba helyezte lapunknak a szituációt, mint az első ránézésre tűnt.

„Öt másodperc alatt nehéz lett volna csodát tenni, pláne úgy, hogy a szegény Dávid alkarja úgy be volt durranva, mint Popeynek a rajzfilmben. Hiszen minden erejét beleadta, hogy bevigye a tust… Hiába volt 7-7 az állás és szerezte az utolsó pontokat a mi birkózónk, valójában a török vezetett, mert – az eredményjelzőn is mutatták – neki négypontos akciója volt, ez számított. Ilyen értelemben már nem volt veszíteni valónk. Én jeleztem Módos Péter szövetségi kapitánynak, aki nézett rám, kérjük ki. Normális esetben ilyet nem csinálunk, főképp, hogy egyértelmű volt, nem miénk lesz a pont. De egy percet legalább pihent Losonczi Dávid. Reménykedtünk valami váratlanban, ugyanakkor abban a fáradt állapotban már nem tudott csodát tenni.”

Belgrád, 2023. szeptember 24. Losonczi Dávid (kékben), miután vesztett a török Ali Cengiz ellen a férfi kötöttfogású birkózók 87 kilogrammos súlycsoportjának döntõjében a belgrádi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon 2023. szeptember 24-én. Losonczi Dávid ezüstérmet nyert. MTI/Kovács Tamás

Erős csapatunk lesz Párizsban

Két olimpiai kvótát szereztük Belgrádban, az olimpiai kvalifikációs világbajnokságon. Losonczi Dávid mellett szintén megváltotta a repülőjegyét a francia fővárosba Muszukajev Iszmail azzal, hogy megnyerte a szabadfogásúak 65 kilogrammos súlycsoportjának küzdelmeit. Fritsch Róbert viszont az ötkarikás játékok műsorán nem szereplő kötöttfogású 72 kilós kategóriában lett ezüstérmes.

„Párizsi szemüvegen keresztül nézve ez a mostani vb-szereplés egy arany- és egy ezüstérem lenne, leképezi a Lőrincz testvérek, Tamás és Viktor tokiói termését. Túl vagyunk egy generációváltáson, és mégis továbbra is tudjuk azt a magas szintet hozni, ami méltó a magyar birkózás tradícióhoz, azaz, hogy éremesélyekkel indulunk el egy olimpiára. Számítottunk volna több kvótára, de azért végig nézve a világbajnoki mezőnyt kell értékelnünk. Rekord számú, 940 induló volt a négy évvel ezelőtti 830-hoz képest, minden súlycsoportban 40-50 komoly versenyző harcolt 5 kijutó pozícióért. Sokszor nüanszokon ment el fontos mérkőzésünk. Nézve, hogy kik jutottak ki az olimpiára más nemzetekből, még 2-3 kvótát szerezni fognak a mieink” – beszélt a várakozásairól a Mandinernek Bacsa Péter, a Magyar Birkózók Szövetsége alelnöke.

