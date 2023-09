A klublegenda marad, de komplett szerb stáb érkezik a Fradihoz

A legnagyobb magyar sportoldal a szerb Kurirra hivatkozva azt írja: az Interrel BL-győztes Sztankoviccsal együtt érkezhet Nenad Szakics is, aki pályaedzőként korábban a Crvena zvezdánál és a Sampdoriánál is együtt dolgozott az FTC új vezetőedzőjével, az 1990-es években játszottak is együtt a Zvezdában. Szakicsot amolyan védekezésspecialistának tartják.

Az nso információi szerint Szakics mellett további két szerb szakember érkezik a stábba, de mindez nem lesz kihatással a Fradi klublegendája, a brazil származású, de magyar válogatott Leandro jövőjére, aki eddig másodedzőként segítette Máté Csabát, és korábban az FTC NB III-as csapatánál is dolgozott már edzőként.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt