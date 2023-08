Már csak órák kérdése és Neymar az al-Hilal játékosa lesz!

Neymar - miután szinte mindenkivel összeveszett akkoriban Barcelonában - 2017-ben lett a PSG játékosa,

de azért a katalánok sem jártak rosszul: az első számú francia klub világrekordot jelentő összeget, 222 millió eurót utalt a már akkoriban is pénzügyi nehézségekkel küszködő klub számlájára.

A bajnoki címek és a különböző kupák megnyerése mellett a legnagyobb siker a 2020-as BL-döntőbe kerülés volt (a koronavírus-járvány miatt zárt kapus találkozót a Bayern München nyerte meg), ennek ellenére nem volt titok: a brazil szupersztár az utóbbi időben már nem érezte jól magát, és elvágyódott a francia fővárosból, mindezt a bokasérüléséből felépülve, a PSG ázsiai túrája után közölte is a klub vezetőivel.

Ezt csak megerősítette a Paris SG vezetőedzője, Luis Enrique és a klub stratégiai tanácsadója, Luis Campos döntése is, akik új csapat építésébe fogtak, és e cél érdekében nem csak Neymar, hanem Juan Bernat, Hugo Ekitike, Marco Verratti és Renato Sanchez szolgálatairól is lemondtak.

Nem volt egyszerű döntés... Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat

Bármi is történt korábban, Neymar szíve szerint az FC Barcelonához tért volna vissza, a hírek szerint ennek érdekében még azt is bevállalta volna, ha évi 50 millió dolláros fizetése 13 millióra csökken. S bár a katalán klub elnöke, Joan Laporta valamint csapatkapitánya, Sergi Roberto örülne Neymar visszatérésének, Xavi mester azonban egyértelműen kijelentette:

„Nagyon szeretem őt, mint embert és barátot is, de a leigazolása nem szerepel a terveink között”

Ezzel párhuzamosan a szaúdi al-Hilal is bejelentkezett Neymarért,

aki először nemet mondott a klub évi 80 millió eurós ajánlatára, amit aztán a vezetők 100 millióra emeltek, ezzel a brazil támadó a liga második legjobban fizetett labdarúgója lenne – természetesen Cristiano Ronaldo után.

Mindez megtette a hatását: a francia L'Equipe és az átigazolási transzferguru, Fabrizio Romano is arról számolt be, hogy miután a PSG és az al-Hilal korábban megegyezett egymással (az arabok 100 millió eurót utalnak Párizsba), már csupán formalitások vannak hátra, és miután Neymar hétfő délután orvosi vizsgálatra érkezik Rijádba, a héten alá is kanyarinthatják az egyelőre két évre szóló megállapodást...

Nyitókép Neymar: eljött a búcsú ideje! Fotó:MTI/EPA Majama Kimimasza