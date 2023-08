Ha nem külföldi újságírókat vesznek meg, akkor a sajátjaikat hallgattatják el az amerikaiak – így titkolnák a tornászvilágban zajló bántalmazásokat

Annyi bizonyos, hogy a pokoli eset gejzírként robbantott ki edzők és tanítványaik közötti, nem feltétlenül szexuálisan zaklatási (bár ilyen is akadt például Don Peters és John Geddert edzők esetében), hanem inkább testi és lelki bántalmazásról szóló terhelt ügyeket. Olyanokat, amelyekről kiderült, hogy kiskorú tornászlányok százainak okozott olykor feldolgozhatatlan gyötrelmeket, felnőtt életükre is kiható traumákat.

Az Amerikai Tornaszövetség (USA Gymnastics, USAG) többször és több ütemben követelt és hullajtott fejeket a történtek után

és kezdett bele számos fronton elvileg a versenyzők érdekeit és a kiskorúak biztonságát szolgáló akciótervek megvalósításába. És itt tényleg az „elvileg”-en van a hangsúly.

Csak az üzlet számít? A versenyzők és kiskorúak biztonsága másodlagos?

A 2019-ben az Amerikai Tornaszövetség elnök-vezérigazgatójának megválasztott korábbi tornásznő, Li Li Leung – aki az észak-amerikai profi kosárlabdaliga, az NBA elnökhelyettese is volt ezt megelőzően – látszólag számos „sebtapasszal” felszerelkezve érkezett a sportág élére. Ezekről azonban oknyomozó amerikai újságírók tényfeltárása alapján sorra kiderült, hogy elsősorban az amerikai tornasport megtépázott reputációját voltak hivatottak helyreállítani.

Az elvándorolt, nagy szponzorok visszacsábítása is az ő feladata lett, miközben a sportág egyik amerikai szakírója, a tornasportról hét olimpián és több száz világversenyen több mint harminc éven keresztül tudósító Scott M. Reid szerint Leung-ot valójában csak az üzlet érdekelte, s azt a fiatalkorú versenyzők biztonsága fölé helyezte minden esetben. Jelenleg az Orange County Registernek dolgozó, és számos – nemzetközi és amerikai – oknyomozó újságírásért járó díjat besöprő kolléga arról írt, hogy miután

éveken át tartó nyomozással rámutatott az amerikai tornakultúrában továbbra is megoldatlan gyerekbántalmazó edző-tanítvány viszonyokra, egyszerűen nem engedték be többet a versenyekre.

Zárjuk ki a versenyről az újságírót, aki megírja a kellemetlen híreket – ez volna az új amerikai probléma-kezelés?

Legutóbb például a San Joséban, augusztus 24-27 között rendezett amerikai tornászbajnokságon tapasztalta meg a valós helyzetet a később nézői jeggyel bejutó kolléga, Scott M. Reid, amikor megtagadták a sajtóakkreditációját, mondván „nincs elég hely” a sajtótribünön, miközben minden második szék üres volt.

Az újságíró vizsgálódása felfedett például Leung elnöki ténykedéséhez kötődő olyan bakikat, mint a nagy dérrel-dúrral kinevezett, majd egy nap után leváltott, a tornászok biztonságának megszervezéséért felelős vezető, Edward Nyman Junior azonnali eltávolítása, akiről kiderült, hogy felesége ellen épp gyermekbántalmazás miatt zajlik eljárás, amelyről sajnos kinevezésekor elfelejtett említést tenni.

Simone Biles keze a San Jose-ban rendezett 2023 augusztus 24-27 között lezajlott amerikai tornászbajnokságon.

Kép: Loren Elliott / AFP

De Reid volt az a kolléga is, aki beszámolt arról, hogy az új elnöknő első dolgai között szerepelt, hogy az USAG-nak, óriási marketing körítéssel új logót készíttessen, hogy

ezzel is tovább kozmetikázza a sportág külső képét, a belső problémák valódi feltárása helyett. Ezért sem dicsérték meg a zsurnalisztát.

Amerikai tornászkislányok edzésen.

Nehéz feladat ma tornászbajnokot nevelni

Tény, hogy hatalmas problémákkal néz szembe a tornasport világszerte. Tornászbajnokot, bajnoknőt nevelni nem egy hétköznapi feladat. A kisgyerekkorban velük hatalmas munkát elvégeztetni kényszerülő(?) edzők nincsenek könnyű helyzetben sehol. Mindenki eredményt akar, de a módszerek megválogatásában – a mai kor gyermekjogokat és demokratikus értékeket amúgy helyesen sokkal magasabbra helyező világában – rendkívül finom mezsgyén kell hogy „követeljen” egy jó edző (aki persze elsősorban pedagógus).

Az is igaz, hogy olykor az edzők, sportszakemberek is védelemre szorulnak az alaptalan vádaskodásokkal szemben.

Mert bizony sok ilyen jelenség is kíséri ezeket az eseteket, amikor a sikertelen versenyző ezzel akar kompenzálni saját kudarcaiért, vagy akár figyelmet kivívni, némi sajtóvisszhangért cserébe.

De itt most nem ezekről az esetekről beszélünk. Az amerikai újságíró rámutatott, hogy amerikai központi edzőteremnek számító Azarian tornaklubban még 2020 novemberében is történtek a sajtó által feltárt, fizikailag, lelkileg és pszichésen is bántalmazásnak minősülő esetek. Az olyan tartósan megjelenő problémákról nem is szólva, amikor a versenyzőket sérülten kényszerítették a további edzés- vagy versenymunkára, s amikor ezekben az esetekben soha nem történt semmilyen elmarasztaló lépés az érintett edzők irányában.

Reid olyan edzőkről írt , akik megpofozták, cipővel vagy egyéb tárgyakkal dobálták a versenyzőiket „fegyelmezés gyanánt”,

meg egy olyan szakemberről, aki ugyan világbajnokokat és olimpiai érmeseket nevelt, de két tanítványa is meghalt. Egyikőjük egy elhibázott – sokak szerint még nem kész – mozdulatban törte el a gerincét, majd halt bele kórházi ágyán a fertőzésbe pár évvel később. Másikuknak,

akinek „súlyproblémáit” rosszul kezelte a szakember, végül az anorexia lett a veszte,

hiszen a koplalásba és a testképzavarba belefogyó végül alig harminc kilós tornásznő belső szervei felmondták a szolgálatot.

A történeteknek sajnos se vége, se hossza, s tanulsága is alig. Hacsak az nem, hogy az imént említett „hibás edzői kultúrából érkező” tornászedzők, sportszakemberek gond nélkül kaptak edzői akkreditációt a múlt heti San Jose-i amerikai tornászbajnokságra, és ott járkálhattak fel, s alá a jelenkor legjobb tornásznői között,

ahol egyébként a sajtótribünről kitiltott újságírók, elhallgattatott szülők és egy erősen cenzúrázott légkörű sportág

várja egy ennél jóval szívderítőbb korszakát.