Ilyen rekordja senkinek nincs, és vélhetően már nem is lesz: Olaf Brockmann osztrák sportújságíró, a Kronen Zeitung munkatársa abszolút rekorder lett. Mind a tizenkilenc szabadtéri atlétikai világbajnokságon részt vett újságíróként, illetve az összes, vagyis mind a 18 fedett pályás világbajnokságot is végigtudósította a híres tollforgató.

Brockmann ráadásul ezer szállal kötődik Magyarországhoz, mivel felesége, Zita magyar, és egyik lánya is itt él Budapesten, magyar férjével.

„Lenyűgözve nézem a budapesti világbajnokságot! Nekem elhihetik, mert láttam az összeset, hogy a magyar rendezésű vb vélhetően minden idők talán legjobbja lesz, amikor majd véget ér” – nyilatkozta a Mandinernek Brockmann.

Az idén 99 éves Nemzetközi Sportújságíró-szövetség, az AIPS (International Sport Press Association) immár hagyományosan nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy elismerje a rutinos, egy adott sportág iránt leginkább elkötelezett kollégák munkáját.

Így a Budapesten jelenleg is zajló atlétikai világbajnoksághoz kötődően már a tizennegyedik alkalommal rendezte meg azt a „Journalists on the Podium” vagyis a „Újságírók a pódiumon” elnevezésű díjátadót, amelynek ezúttal a Ludwig Múzeumban helyet kapó olasz atlétikai szövetség otthona, a Casa Italia kínált méltó helyszínt.

A világ minden tájáról összesen 63 újságírót díjaztak, olyanokat, akik pályafutásuk során legalább tíz szabadtéri atlétikai vb-ről tudósítottak eddig. Az idei a 19. világbajnokság díjazottjai között Olaf Brockmann mellett még egy kanadai fotós, az Athletics Canada munkatársa, Claus Andersen volt jelen mind a 19 szabadtéri vb-n, de nála a fedett pályás atlétikai vb-ket tekintve nincs meg a rekord.

Olaf Brockmann, a Kronen Zeitung újságírója rekorder 19 szabadtéri és 18 fedettpályás atlétikai világbajnokság tudósításával.

Az AIPS olasz elnöke, Gianni Merlo – aki maga is 18 vb-n dolgozott atlétikai szakújságíróként – roppant fontosnak tartja ezt a rendezvényt.

„Kollégák, most végre pár percre rátok is vetül egy kis reflektorfény, olyasmi, amihez nem vagytok hozzászokva, hiszen mindig az atlétikai igazi sztárjait ünneplitek a tudósításaitokban” – fogalmazott az eseményen.

A díjátadón ott volt az atlétika két legendája, hiszen a férfi magasugrás – mindmáig – világcsúcstartója, az olimpiai és világbajnok kubai Javier Sotomayor is gratulált a sportújságíróknak, de megjelent Nawal El Moutawakel, az első afrikai nő, aki valaha olimpiát nyert. Ő az, aki 1984-ben a 400 méteres síkfutásban diadalmaskodott, s Marokkó sportminisztere is lett.

A képen: Csisztu Zsuzsa, az AIPS alelnöke, az esemény műsorvezetője, Gianni Merlo, az AIPS elnöke, Nawal El Moutawakel, Evelyn Watta, az AIPS alelnöke, Javier Sotomayor, a férfi magasugrás világcsúcstartója

Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke és Novotny Zoltán a Magyar Sportújságírók Szövetségének tiszteletbeli elnöke is megtisztelte jelenlétével az eseményt, illetve Fürjes Balázs, az atlétikai világbajnokság rendezésének társelnöke, aki külön kiemelte a sajtó fontosságát:

Megtiszteltetés, hogy itt vannak. Először a sportolók, másodszor a szurkolók, harmadszor a média – ez az a három csoport, amely lehetővé teszi a sikeres versenyrendezést.

Önök fontos részét képezik a világbajnokságnak, és hálás vagyok, hogy találkozhatok az atlétikai világbajnokságok történetének leghűségesebb újságíróival” – nyilatkozta Fürjes – akivel a világbajnokságot félidőnél értékelő interjúnkat itt olvashatják –, majd beszédét egy megemlékezés követte, amelyben a néhai kitűnő magyar sportújságíró és egykori atléta, illetve a nemzetközi atlétikai szövetséget, az akkori IAAF-et és az AIPS-t is főtitkárként irányító Gyulai István fiai, Gyulai Miklós, a vb másik társelnöke és a MASZ elnöke, és Gyulai Márton, a vb szervezőbizottságának társigazgatója vehetett át elismerést édesapjuk örökségének folytatóiként.