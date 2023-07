Trófeatörés, Forma–1-rekord, szerződéshosszabbítás és új szabályok – egy hétvége a Hungaroringen

Domenicali a 2009-es, szerencsésen végződő horrorbalesetet még a Ferrari csapatfőnökeként élte át – rengeteg időt töltött bent a kórházban –, most viszont már az F1 ügyvezetőjeként vett részt a szerződéshosszabbítási folyamatban.

A pálya javításra szorul, a hangulat a legkevésbé sem

Több szempontból is nagy dolog ez. Egyrészt egyre kevesebb az európai helyszín, másrészt így már megszakítás nélkül 1986 óta van Magyar Nagydíj a Formula–1 versenynaptárában. Óriási dolog!

Azt a sportért felelős államtitkár, dr. Schmidt Ádám is elismerte, hogy teljes felújításra lesz szükség a Hungaroringen, de ez 2026-ig meg fog történni. Amin viszont nem kell javítani, az az atmoszféra. Lewis Hamilton az időmérő edzés megnyerése után az ilyenkor szokásos hivatalos interjú alatt külön kiemelte, hogy

itt mindig fantasztikusak a szurkolók, és most is nagyon sokan vannak a Hungaroringen.

Az új szabály, amely a pilótáknak és a nézőknek sem tetszett

A 2023-as Magyar Nagydíj azért is volt különleges, mert az FIA (Nemzetközi Automobil-szövetség) itt próbálkozott valami újjal, amiből a következő idényben akár rendszer is lehet. Az eddigi 13 helyett csak 11 garnitúra gumit használhattak a versenyzők, ráadásul azt is megszabták, hogy az időmérő edzés három fázisában milyen gumi lehet a versenyautókon (Q1: kemény, Q2: közepes, Q3: lágy).

Ebből lett három meglehetősen gumispórolós szabadedzés, és több pilóta is szóvá tette, hogy ez kiszúrás a nézőkkel, mert jóval kevesebbet kaptak a pénzükért, mint amit megszoktak. Csak hát spórolni kellett a gumival!

Mercedes: egyszer lenn, egyszer fenn

A szombati időmérő edzésen a gumicserebere nehezítette meg a versenyzők dolgát, itt viszont nem panaszkodhattunk: megkaptuk azt a sportélményt, amire vágytunk. A Mercedes számára rettenetesen indult az időmérő: a tavalyi pole pozíciós brit George Russell ugyanis a Q1-ből sem tudott továbbjutni, így az utolsó előtti sorba kényszerült a vasárnapi rajtnál.

A Q3, vagyis a finis hozta a csattanót, hiszen a másik Mercedesben autózó Lewis Hamilton az időmérő legeslegvégén csinálta meg azt a kört, amivel 0,003-mal megelőzte az addig vezető Max Verstappent. Egyébként majdnem Lando Norrisé lett a pole, de ő saját bevallása szerint túl sokat hibázott, így végül be kellett érnie a harmadik rajtkockával. Hamilton nem véletlenül örült nagyon: a korábbi egyeduralkodót brit legutóbb a 2021-es Szaúdi Nagydíjon nyert időmérőt.

Középen a pole pozíciót megszerző Lewis Hamilton mosolyog, tőle jobbra a második Max Verstappen, balra a harmadik Lando Norris.

Forrás: MTI

Verstappen élre tör – és ott is marad

Maga a verseny nem volt ennyire izgalmas. Hamilton már az elindulásnál hátrányba került, nem tudta visszaverni Verstappen támadását, olyannyira nem, hogy hamarosan Norris és a legbravúrosabb rajtot produkáló Piastri is az időmérő nyertese előtt autózott.

Verstappen pedig folyamatosan növelte az előnyét, és hamar egyértelművé vált, hogy a holland nyeri meg a Magyar Nagydíjat. Így aztán leginkább egy-két előzési kísérlet hozott látványosságot. Pérez és Russell, illetve Pérez és Piastri között is láthattunk kemény küzdelmet.

A végén már egyre inkább látszott, hogy ezúttal nem lesz kettős Red Bull-siker, mert Norris magabiztosan tartotta a második helyet a Red Bull-os Pérez előtt, sőt, utóbbit Hamilton is egyre inkább megközelítette. A dobogó azért meglett Péreznek is, így aztán az első öt sorrendje a következőképp alakult: 1. Verstappen (Red Bull), 2. Norris (McLaren), 3. Pérez (Red Bull), 4. Hamilton (Mercedes), 5. Piastri (McLaren).

Az egymást követő második versenyen dobogóra álló Lando Norrist hatalmas üdvrivalgás fogadta a sok-sok, Mogyoródra látogató brit drukker részéről. Pérez is elégedett lehetett magával, elvégre a kilencedik helyről indulva végzett a harmadik helyen.

A központi figura viszont ezúttal is Verstappen, és rajta keresztül a Red Bull volt. Az istálló F1-rekordot állított fel azzal, hogy zsinórban a 12. versenyen nyert valamelyik pilótája (eddig a McLaren volt a csúcstartó, 11-es győzelmi szériájával, még 1988-ból). Így továbbra is él a remény, hogy a szakág történetében elsőként veretlen idényt produkáljon egy istálló.

Az pedig ennek fényében csak egy apró szépséghiba, hogy Norris furcsa pezsgőnyitási technikája ezúttal balul sült el: akkora erővel csapta a pódiumhoz a pezsgője talpát, hogy a Verstappennek járó herendi porcelán a földre esett, letört az alja, és megsérült a teteje is…