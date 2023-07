Mi lesz veled, Fehérvár FC?

Kezdjük a talán legfontosabbal: a tavalyi, a vártnál jóval gyengébb szereplést látva (emlékezetes, hogy Csongvai Áronék egy Vasas elleni, harmatgyenge 0:0-val hosszabbították meg élvonalbeli tagságukat). Ez több milliárdnyi kiesést jelentett a költségvetésből, de a mértékadó Transfermarkt rangsorában – a játékoskeretek értékét figyelembe véve – még így is az immáron Fehérvár FC néven szereplő alakulat a harmadik legértékesebb klub az NB I-ben 9,83 millió eurós (mintegy 3,7 milliárd forintos) összeggel. A MOL a hírek szerint évente mintegy 3-4 milliárd forinttal támogatta a klubot, e jelentős összeg kiesésével a székesfehérvári klub jóindulattal is a magyar élvonal középmezőnyében foglal helyet hozzávetőleg éppen 3-4 millárdos költségvetéssel. Viszonyításképpen: a legtehetősebb magyar klub, a Ferencváros (még úgy is, hogy a Bajnokok Ligája első selejtező körében kiesett) évi 10-12 milliárdból tervezheti a jövőt.

Egy korszak vége: a MOL és Loic Nego is elköszönt Székesfehérvártól... Fotó: MTI/Hegedűs Róbert

Milyen hatással volt a több milliárd forintnyi költségvetés-csökkenés az FC Fehérvár játékoskeretére?

Az már közvetlenül az előző szezon zárásakor kiderült, hogy a magyar válogatott Loic Nego visszatért szülőhazájába. A válogatott játékos az élvonalba felkerülő francia Le Havre játékosa lett. A 2012 júniusától (!) Székesfehérváron futballozó Stopira is a távozás mellett döntött, a vártnál gyengébb teljesítmény nyújtó Marcel Heistert bolgár Ludogorec szerződtette, Dárdai Palkó visszatért a Hertha BSC-hez.