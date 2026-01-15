Szívem királynője – Idő, emlékezet és a hűség dramaturgiája a Nemzeti Színházban (X)

A találkozás különös és intim: két fiatal sorsának pillanatnyi metszéspontja, amely mindkettőjük számára meghatározóvá válik. Ígéret születik – hogy hatvan év múlva újra találkoznak. „Az az éjszaka olyan gyönyörű volt, mint a briliáns ezen a nyakéken” – hangzik el a mondat, amely Maurice egész további életének belső vezérfonalává válik.

De vajon valóban megtörtént ez a találkozás? Vagy csupán az emlékezet, a vágy és az elmúlással szembeni ellenállás hozta létre? Maurice leél egy teljes életet felesége mellett – aki mindvégig odaadóan, feltétlen hűséggel áll mellette –, ő azonban rendületlenül várja a királynő megígért látogatását, hogy átadhassa neki a legszebb ajándékát. És amikor elérkezik a megbeszélt időpont, a várva várt vendég valóban megérkezik. A kérdés már nem az, hogy ki lép be az ajtón, hanem az, hogy mi történik közöttük, és beteljesedhet-e egy hat évtizeden át őrzött álom.

A történet nem a történelmi hitelesség és a fikció határainak kijelölésére törekszik. Sokkal inkább azt vizsgálja, miként válhat egy emlék életté, hogyan képes a vágy átírni a valóságot, és hol húzódik a határ a megélt és az elképzelt igazság között.