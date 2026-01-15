Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
nemzeti színház szívem királynője – idő, emlékezet és a hűség történet élet színház

Szívem királynője – Idő, emlékezet és a hűség dramaturgiája a Nemzeti Színházban (X)

2026. január 15. 11:01

A Nemzeti Színház előadását Viktor Rizsakov rendezi, aki az olvasópróbán hangsúlyozta: az ember lelke nem öregszik, legfeljebb rétegződik. A darab humorral telített dialógusai mögött ott húzódik az élet tragikus tapasztalata – az elmúlás, a kimondatlan érzések és a késlekedő felismerések sora.

2026. január 15. 11:01
null

A várakozás ritkán válik színházi alapanyaggá. A Szívem királynője azonban éppen erre épít: hatvan évnyi reményre, amely egyszerre személyes és mitikus léptékű. A Nemzeti Színház új bemutatója – amelynek olvasópróbáját a közelmúltban tartották – az idő múlásának, az emlékezet működésének és a hűség természetének kérdéseit vizsgálja, finom humorral és fájdalmas pontossággal.

A Szívem királynője (Maurice jubileuma) Nichola McAuliffe angol színész és író darabja. Főhőse Maurice, az egykor szebb napokat látott ékszerész, aki kilencvenedik születésnapjára készül. Halálos betegsége tudatában egyetlen emlék bűvöletében él – egy eseményben, amely egész életét meghatározta. Hatvan évvel korábban, éppen a születésnapján, azt a feladatot kapta, hogy a Buckingham-palotában őrizze a koronaékszereket, miközben a fiatal II. Erzsébet saját koronázására készül.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Tovább a cikkhezchevron

A találkozás különös és intim: két fiatal sorsának pillanatnyi metszéspontja, amely mindkettőjük számára meghatározóvá válik. Ígéret születik – hogy hatvan év múlva újra találkoznak. „Az az éjszaka olyan gyönyörű volt, mint a briliáns ezen a nyakéken” – hangzik el a mondat, amely Maurice egész további életének belső vezérfonalává válik.

De vajon valóban megtörtént ez a találkozás? Vagy csupán az emlékezet, a vágy és az elmúlással szembeni ellenállás hozta létre? Maurice leél egy teljes életet felesége mellett – aki mindvégig odaadóan, feltétlen hűséggel áll mellette –, ő azonban rendületlenül várja a királynő megígért látogatását, hogy átadhassa neki a legszebb ajándékát. És amikor elérkezik a megbeszélt időpont, a várva várt vendég valóban megérkezik. A kérdés már nem az, hogy ki lép be az ajtón, hanem az, hogy mi történik közöttük, és beteljesedhet-e egy hat évtizeden át őrzött álom.

A történet nem a történelmi hitelesség és a fikció határainak kijelölésére törekszik. Sokkal inkább azt vizsgálja, miként válhat egy emlék életté, hogyan képes a vágy átírni a valóságot, és hol húzódik a határ a megélt és az elképzelt igazság között.

A Nemzeti Színház előadását Viktor Rizsakov rendezi, aki az olvasópróbán hangsúlyozta: az ember lelke nem öregszik, legfeljebb rétegződik. A darab humorral telített dialógusai mögött ott húzódik az élet tragikus tapasztalata – az elmúlás, a kimondatlan érzések és a késlekedő felismerések sora. Rizsakov értelmezésében A Szívem királynője nem nosztalgikus visszatekintés, hanem pontos, jelen idejű vizsgálódás az emberi lélek állapotairól.

Különös jelentést kap a szereposztás is: a darabbéli házaspárt alakító Szűcs Nelli és Trill Zsolt három évtizedes magánéleti közössége finom, de megkerülhetetlen réteget ad az előadásnak. A mellettük játszó Polyák Anita érzékeny ellenpontként kapcsolódik a történethez: jelenléte az emlékezés és a jelen közötti átjárhatóságot teszi színpadi tapasztalattá.

A rendező első alkalommal dolgozik együtt Csíki Csaba díszlettervezővel és Cs. Kiss Zsuzsanna. A darab magyar megszólalását Kozma András fordítása és dramaturgiai munkája biztosítja, míg a próbafolyamatot Vida Gábor rendezőasszisztensként kíséri.

Nichola McAuliffe szerint „minden jó történet az élet harmadik felvonásában játszódik”. A Szívem királynője ezt a gondolatot nemcsak idézi, hanem végig is gondolja. A 2012-ben Edinburgh Stage Awarddal díjazott darab nem kínál egyértelmű válaszokat, csupán pontos kérdéseket: mi az, amit megőrzünk magunkból, amikor már minden más elhalványul, és lehet-e egy ígéret elég erős ahhoz, hogy egy egész életet összetartson.

A bemutató április 24-én lesz a Kaszás Attila teremben.

X

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!