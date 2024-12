Magyarország szuverenitását veszélyezteti a háború (X)

Feketepiaci lehetőségek

A háborúban felhasznált fegyverek és lőszerek jelentős része tehát valószínűleg a feketepiacra kerül. A nehézfegyverek Afrikába és a Közel-Keletre való eljutása tovább destabilizálná ezeket a régiókat, amelyek ahhoz vezethetnek, hogy ismét százezrek indulnak útnak Európa felé, újabb migrációs hullámokat generálva. A kézifegyverek terjedése abból a szempontból is komoly veszélyeket rejt magában, hogy a szervezett bűnözés, a terrorizmus és a szélsőséges csoportok kezébe kerülhetnek, jelentősen növelve a regionális instabilitást és a biztonsági kockázatokat. Jó példa erre a jugoszláv háború utáni időszak, hiszen mai napig több ezer ember otthonában ott vannak azok a fegyverek, amelyeket a balkáni háborúban használtak. Ugyanilyen veszélyt jelentenek a civilekre a fel nem robbant aknák. Ezek felderítése és hatástalanítása nagyon költséges és hosszas folyamat, így ha sikerülne is valamekkora összeget erre fordítani, egyáltalán nincs garancia arra, hogy rövidtávon nem oltja ki civilek életét. Ez tovább nehezítheti a humanitárius helyzet kezelését.

Szervezett bűnözés

Ukrajnában már a háború előtt is jelentős volt a szervezett bűnözés befolyása. A háború utáni káoszban ez a befolyás várhatóan tovább erősödik majd. Ezek a csoportok részt vehetnek a fegyverkereskedelemben, az embercsempészetben és más illegális tevékenységekben, ami tovább destabilizálhatja a teljes régiót. A szélsőséges csoportok is kihasználhatják a kialakuló káoszt a térnyerésre, további biztonsági kockázatokat generálva. Megjegyzendő még, hogy bizonyos titkosszolgálatok a feketepiacra kikerülő kézifegyvereket fedett destabilizációs műveletekhez is alkalmazhatják, aminek további destabilizáló hatása lehet regionálisan és globálisan is. A Kijevet érő súlyos háborús csapások pedig mérsékelhetik annak az esélyét, hogy Ukrajna hatékony rendőri és hírszerzési együttműködést tudjon folytatni az e szervezetekkel szembeni fellépéshez. . Korábban láthattunk, ahogy Haitin a volt katonák jelentős számban áramlottak be a szervezett bűnözésbe és a milíciákba, ami hozzájárult a nagyfokú instabilitás kialakulásához.