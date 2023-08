A víz érték! Miért fontos? (X)

Drágább az aranynál

Az ENSZ szakértői szerint évszázadunk végére az ivóvíz drágább lehet az aranynál. Ez az előrejelzés több mint figyelemreméltó, hiszen valós tényeket tükröz. A Földfelszín kétharmada víz, de az élet fenntartásához nélkülözhetetlen édesvíz sok helyen már ma is kevés az ott élők számára. A népesség folyamatos növekedésével pedig a meglévő vízkészleten egyre több ember osztozik.

A kék bolygó

Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségét betöltő volt köztársasági elnök a vízválsággal kapcsolatban a következőket hangsúlyozta: „Alkalmazkodni kell. Ehhez globális, regionális, valamint lokális mérésekre és adatokra van szükség a csapadék­mennyiség változásától kezdve a felszíni vizek állapotán keresztül a hálózati veszteségekig, hogy látható legyen, mekkora a baj, mit kell tenni, és ehhez mekkora erőforrásra van szükség.”

A Földet nem véletlenül hívják kék bolygónak, hiszen felszínének közel 70 százalékát átlagosan 1 km mélységben víz borítja. E roppant – 1,32 milliárd köbkilométernyi – vízmennyiséget kiegészítik a légkörben és a földkéreg alatt található vízkészletek. A Föld térfogatához viszonyítva ez utóbbi csupán 0,13 százalékot tesz ki, mégis óriási jelentősége van az élet és természetesen az ásványvizek keletkezése szempontjából.

A Föld vizei gyakorlatilag „sós vizek”, az összmennyiség – becslések és mérések szerint – kevesebb mint 3 százaléka a szárazföldi élethez szükséges édesvíz. Túlnyomó része a sarki jégbe fagyott, elenyésző része felszín alatti, és csupán néhány ezrelék a felszín feletti, tavakban és folyókban lévő édesvíz. E két utóbbi, a földfelszín alatt és felett található víz biztosítja az életet a Földön.

A vízkészletek megőrzése

A vízkészlettel körültekintően és takarékosan kell bánni, mert az éghajlatváltozás következtében Magyarországon is csökkenő mennyiségű és egyenetlenebb eloszlású csapadékkal kell számolnunk a jövőben. A víznek mint stratégiai jelentőségű erőforrásnak a szerepe társadalmi, környezeti és gazdasági szempontból is jelentősen felértékelődött. A vízkészletek védelme és hasznosítása a fenn­tartható fejlődés egyik kulcsfontosságú tényezőjévé vált.

A Planet Budapest 2023 Fenntarthatósági Expó és Élményprogram vízgazdálkodással kapcsolatos kiállítói között szerepel a Pureco Kft. A nemzetközi vállalat több teljes körű víz- és környezetgazdálkodási projektet irányít a tervezési szakasztól a megvalósításig. Főként saját fejlesztésű, részben szabadalmaztatott termékekkel és szolgáltatásokkal gondoskodik a környezet védelméről. Megoldásaik az esővízgyűjtésre, -kezelésre, -tárolásra és -visszaforgatásra, valamint az ivóvíz- és szennyvízgyűjtési, illetve -elosztási rendszerek létrehozására, tisztítására is kiterjednek. A 2006-ban alapított Pureco tevékenységével hazánk után a szomszédos országokba, Szlovákiába, Csehországba és Romániába is rövid időn belül eljutott. Az itthoni és a külföldi ivóvíztisztító és szennyvíztisztító telepek építésének legnagyobb sikertörténete azonban egy afrikai országhoz köthető. A Pureco Ghánában három szennyvíztisztító telep létesítésére is engedélyt kapott. Ez valóban nagy siker és előrelépés, mert bár az afrikai országban esik olykor csapadék, a szennyvízkezelés és -tisztítás teljesen hiányzik. Ezen a problémán változtatott és segített a Pureco, melynek telepei az első működő szennyvíztisztítók lettek Ghánában.

Különleges elkötelezettségről tesz tanúbizonyságot az is, hogy a Pureco-Unit Konzorcium a konkrét vízipari szakmai kihívások mellett a társadalmi hatásokra és az edukációra is energiát fordít. Magyar játéktervezővel készíttettek társasjátékot a ghánai gyerekek számára, akik országuk nagyvárosai között építhetnek tiszta vizet szállító csővezeték-hálózatot, miközben játékos formában bővíthetik tudásukat a vízzel kapcsolatos higiéniai és fenntarthatósági alapelvekről.

Fenntartható vízgazdálkodás

Szintén a fenntartható vízgazdálkodást segíti elő munkájával a Waterscope Zrt. A vízmonitoringgal foglalkozó cég tevékenysége révén csökkenti a hálózati vízveszteséget és energiafelhasználást. A Waterscope szakemberei a vízmonitoring során mérik a vízhálózat nyomását, a vízhasználat mértékét és a vízhőmérsékletet. A cég szabadalma az „okostűzcsap”, melynek segítségével olyan helyeken képesek adatokat gyűjteni, ahol mások nem, az áram vagy a térerő hiánya miatt. A föld alatti szolgáltatás pedig még napjainkban is igen nagy ritkaságnak számít! Így valóban elmondható, hogy a cég kínálata a tervezéstől egészen a testreszabott szolgáltatásig terjed. A Waterscope Magyarország 38 vízműve közül 22-ben szolgáltat, továbbá számos más országban is jelen van.

Ha szeretnéd személyesen is megismerni a vízgazdálkodással foglalkozó magyar cégeket, látogass el a régió legnagyobb fenntarthatósági rendezvényére, a Planet Budapest 2023 Fenntarthatósági Expóra és Élményprogramra, melynek szervezője a Kék Bolygó Alapítvány. Az esemény egyedülálló és eddig soha nem tapasztalt élményeket, tartalmát és látványvilágát tekintve is kiemelkedő kiállítást, kézzelfogható megoldásokat, szakmai programot és interaktív játékokat kínál a fiatalabb generációnak, a nagyközönségnek és az üzleteknek egyaránt.

Találkozzunk 2023. szeptember 27. és október 1. között a Hungexpón!

planetbudapest.hu

