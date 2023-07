Az Aqua Challenge kihívásnak hála divat lett vizet inni (X)

Nemes ügy, tiszta célok, csupa üdvös következmény. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) idén márciusban immár harmadik alkalommal, minden eddiginél hosszabb időintervallumban indította útjára az Aqua Challenge kihívást, amely arra bíztat mindenkit: csak vízzel oltsa a szomját. A feladat egyszerű, pozitív élettani hatásai viszont messzire mutatnak. Az augusztus végén záruló kampány tapasztalatairól és eredményeiről Riedl Annamáriával, az OGYÉI Kommunikációs Főosztálya és a NETA Programiroda vezetőjével beszélgettünk.

Sokszor halljuk, hogy fontos a megfelelő hidratálás. De vajon meg is értjük ezt? Azaz: összeségében milyen a magyar emberek hozzáállása a vízfogyasztáshoz?

Meglepő tapasztalat volt az elmúlt közel félév, az összkép ugyanis az, hogy nagyon felvilágosult a magyar lakosság. Sokan tisztában vannak a vízfogyasztás fontosságával, és különbséget tudnak tenni folyadék és víz között. És ami különösen üdítő, hogy mindez nem csak a középkorosztályra igaz, hanem a gyerekekre is. Márpedig a kampány elsődleges célcsoportját – a fiatal felnőttek mellett – ők adják.

Abban, hogy ilyen jó a kiindulási alap, minden bizonnyal nagy szerepe van annak, hogy az idei Aqua Challenge nem egy egyedülálló, előzmények nélküli kezdeményezés. Hiszen az elmúlt két évben is meghirdették a kihívást, valamint szintén az OGYÉI szervezéséven másfél évtizede futó Happy-Hét kampány minden év március 22-én rácsatlakozik a víz és a vízfogyasztás fontosságára.

Ebből is látszik, hogy évek óta több irányból és több formában érkezik az üzenet az emberekhez, mely szerint a szervezet fő alkotóeleme a víz, amit csapvízzel kell és lehet a legjobban pótolni. Hiszünk abban, hogy az idei pozitív tapasztalatok már ennek a sokéves munkának az eredményei. Ehhez biztosít stabil alapot a 2011. évi CIII. törvény, amely a népegészségügyi termékadó (NETA) bevezetésével a lakosság egészségi állapotának javítását, valamint az egészségmegőrzést célzó programok megvalósításához teremtett forrást. Ennek a forrásnak egy részét 2019 óta a NETA fizetésre kötelezett cégek az OGYÉI-hez fizethetik be.

Az persze egy dolog, hogy fejben tudjuk, mit és hogyan kellene tennünk egészségünk megóvása érdekében. Az viszont már egy másik kérdés, hogy meg is tesszük-e azt. De éppen ezért lehet olyan sikeres egy ilyen kampány, mert az elmélet és a gyakorlat közötti, sokszor vaskosnak tűnő határvonalat segít átlépni.

Sokkal egyszerűbb a cukros üdítőket kiszúrni a boltok polcain, mert azok küllemükre is rendre harsányabbak. De az volt a célunk, hogy a vízfogyasztás renoméját feljavítsuk, miközben megtartjuk annak, ami: a legkönnyebben elérhető, legtermészetesebb és legegészségesebb alternatívának. Arról nem is beszélve, hogy jóval kisebb ökolábnyomot hagy maga után, ha nem műanyag flakonból isszuk, hanem a csapból egyenesen a pohárba engedjük a vizet. Ehhez pedig nem elég edukálni, fontos, hogy emlékeztessük is mindig az embereket arra, hogy hidratálni kell. És nem csak nyáron. Sőt, a nagy melegben ösztönösen is vizet iszunk, hiszen nem biztos, hogy kívánjuk az édeset. De ne felejtsük ezt el ősszel és télen sem, amikor a vízfogyasztás nincs annyira előtérben.

Ezért is fontos, hogy az idei Aqua Challenge-et – az előző kettővel ellentétben – nem egy, hanem hat hónapra hirdette meg az OGYÉI, hiszen így még több idő van arra, hogy maradandó nyomot hagyjon.

Az első két év fontos tanulsága volt, hogy a kihívás abszolút teljesíthető. Hiszen az, hogy vizet igyunk, nem igényel semmilyen extra feltételt vagy komolyabb kiadást. Elég odaballagni a csaphoz, és újra meg újra megtölteni a poharainkat, vagy egy kulaccsal a táskában elindulni kirándulni, és az ország számtalan forrásának egyikénél teleengedni azt ásványi anyagokban gazdag, frissítő forrásvízzel. Innentől pedig adott volt a feladat számunkra: ezeket a mozdulatokat tartósan be kell építeni az emberek mindennapjaiba, és észrevétlenül is szokássá tenni azokat. Ehhez az kellett, hogy minél tovább beszéljünk róla, hogy minél több platformon és formában minél többen találkozzanak az üzenettel.

Mire lehet ez elég?

Abban bízunk, hogy el tudunk indítani a fejekben egy folyamatot. Ha csak eggyel többször választ egy gyermek vizet cukros üdítő helyett, vagy beszéli rá a szüleit, nagyszüleit ugyanerre, akkor már elértük a célunkat. Ezek a hatások pedig idővel összeadódnak.

Ráadásul mindezt egy olyan tiszta és nemes üzenettel sikerült véghez vinni, ami a mai zajos világban akár nyom nélkül el is tűnhetett volna.

A social media platformokon néhány hónap alatt sikerült egy többezres, aktív és erős közösséget felépítenünk, amelynek tagjai segítik, támogatják egymást. Emellett voltak iskolai rendezvényeink, gyermeknapi kitelepülésünk, szerveztünk táncos flashmobot Budapest szívében, jelen voltunk és vagyunk óriásplakátokon, tévé- és rádióreklámokban. Összességében tehát elmondható, hogy olyan tömegeket értünk el és mozdítottunk meg, amire előzetesen talán még mi magunk sem számítottunk. Az Aqua Challenge kihívásnak hála a vízfogyasztás bizony divatos lett.

(X)

Fotók: OGYEI