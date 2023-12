„Egy várkapitány vakol, vív és rendet tart”

Mi volt a legmeghatóbb pillanat abban az öt évben, amióta vár­kapitány, és a Nemzeti Hauszmann­-programért felel?

A legmeghatóbb a történelmi személyiségek és az egykori mester­emberek leszármazottainak szeretete és támogatása – ezt szavakkal nehéz leírni.

A legmeghatározóbb?

Az, hogy rövid időn belül sikerült felépítenem a Várkapitányságot; a szervezet hatékonyan vezényel hatalmas építési munkákat, emellett magas szinten szervez kulturális programokat, és menedzseli a turizmust.

És a legfontosabb pillanat?

A Szent István-terem megnyitása. Megmutattuk, hogy képesek vagyunk egy történelmi térnek az eredetivel mindenben megegyező sikeres rekonstrukciójára, mindez hatalmas önbizalmat adott az egész Nemzeti Hauszmann-programhoz. 2021. augusztus 20-a óta már nemcsak ígéretünk, hanem bizonyítékunk is van arra, hogy helyes úton járunk.

A jövő nemzedékei már méltó megjelenésében ismerhetik meg igazi örökségüket”

Hogyan alakult a látogatottság az eltelt két évben?

Büszkék vagyunk rá, hogy folyamatosan telt ház van, több mint kétszázezer látogató volt eddig. A koronavírus-járvány és a háborús válság előtti időszakban évente négymillióan érkeztek a Várba, de a legtöbben megálltak a Mátyás-templom környékén. A látogatók most már dél felé húzódnak, egyre többen felfedezik az újjávarázsolt, csodás épületeket. A nagy hírű Time magazin nem is olyan régen ajánlotta a világ figyelmébe az újjáépített Főőrséget, Karakas pasa tornyát és a Szent István-­termet, s van olyan rangos turisztikai oldal, ahol már most Versailles elé helyezik a Várat. Idetartozik az is, hogy két másik hazai vár társaságában megkaptuk Az Év Családbarát Emlékhelye díjat. Értékelték, hogy új ivókutakat, mosdókat és pelenkázókat létesítettünk, és rendszeresek az ingyenes családi programok.