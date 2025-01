Globális hajsza kezdődött a szíriai diktátor pénze után

A szerző a Makronóm újságírója.

A szír rezsim összeomlása a nyitólépést jelentette azon hatóságok számára, amelyek szinte azonnal megindították a nyomozást az Aszad-klán fél évszázad alatt gondosan elrejtett és menekülési céllal a legváltozatosabb eszközökbe fektetett vagyona után. A nyomozás nem lesz egyszerű, a végeredmény pedig minimum kétséges. Hasonló hajszát már folytattak Szaddám Huszein és Moammer Kadhafi titkos vagyona után is, ám azok a tapasztalatok erősen megkérdőjelezték a pénz felkutatásának, de legfőképpen visszaszolgáltatásának hatékonyságát.

A Wall Street Journal alapos írása például arra mutat rá, hogy a vagyonszerzés gyakorlatilag már Aszad apja, Háfez el-Aszad hatalomra kerülésekor, 1971-ben megkezdődött. Az évtizedek folyamán ő és fia oroszországi ingatlanoktól osztrák üzleteken át dubaji magánrepülőgépekig számtalan módon fektették be és rejtették el az állami vagyonból és diktatórikus módszerekkel megszerzett összegeket. A december 8-án Szíriából Oroszországba menekült Aszadnak – mint minden előrelátó diktátornak – mindig is létezett vészterve, amelynek szerves részét képezte a vagyon előre kimenekítése. Azé a vagyoné, amelyet most nemzetközi jogászcsapatok akarnak visszaszerezni a szír állam számára. (Igaz, egyelőre problémás meghatározni, pontosan ki és hogyan vezeti Szíriát.) A gondot az átláthatatlanság mellett az okozza, hogy a megtalált vagyoneszközök kisajátítása is lehetetlen feladatnak tűnik.

Az Aszad család B terve ugyanis pontosan azt feltételezte, ami most bekövetkezett. Nem voltak ostobák, pontosan tudták, hová kell rejteni a pénzt ahhoz, hogy mások számára elérhetetlenné váljon.

Az Aszad klán vagyonának pontos nagysága éppúgy nem ismert, mint ahogyan az sem, hogy melyik családtagnak milyen érdekeltségi és tulajdoni viszonyai vannak benne. (Érdemes megjegyezni, hogy Aszad felesége, Asma el-Aszad közgazdasági elemzőként dolgozott a Deutsche Banknál, majd a JP Morgan befektetési részlegén.) A megszerezhető adatokon alapuló óvatos becslések szerint a klánnal összefüggésbe hozható vállalkozások és vagyontárgyak értéke 1 milliárdtól 12 milliárd dollárig terjedhet – már a vélt összeg nagy szórása is arra utal, hogy a család igen gondosan tüntette el maga után a nyomokat. Hogy az állami összegek titkos einstandján túl honnan szerezték a pénzt, arról is csak kevés információ áll rendelkezésre. Annyi bizonyos, hogy Aszad nyakig benne volt a kábítószergyártásban és -kereskedelemben, a nyereséget pedig olyan mértékben forgatta be a saját haszna mellett az állami költségvetésbe (a bevétel éveken keresztül nagyjából 2,4 milliárd dollárt hozott a konyhára), hogy a külföld teljesen jogosan kezdte használni Szíriával kapcsolatban a totális drogállam kifejezést.