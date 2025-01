Brüsszel valami olyasmire készül, amit Magyarország szorgalmazott a legjobban

A legfőbb problémát természetesen a protekcionizmus esetleges vádja okozhatja. Az EU lassan reagál a globalizációs töredezettségre, így makacsul ragaszkodik (legalábbis szavak szintjén) a Kereskedelmi Világszervezet azon szabályaihoz, amelyeket egyébként már Kína és az Egyesült Államok is a saját érdekeinek megfelelően kikerül. Ribera tehát egy olyan megoldásban gondolkozik, amely megfelel a jelenlegi szabályozásnak, de közben azt is elkerüli, hogy az EU-ba települt kínai autógyártók is részesüljenek abból, ami a tervek szerint az európai autóipar fellendítését szolgálná.

Azt maga a biztos is elismeri, hogy nem lesz egyszerű dolguk, még egy „Buy European” jellegű ösztönzőcsomaggal sem. Az európai elektromosautó-ipari termékek valójában akkor lennének kelendőbbek, ha a zöldátállás tempóját felvéve követni tudnák azt mennyiségben és minőségben egyaránt.

A párizsi megállapodás szent és sérthetetlen

Bár Olaszország vezetésével több tagállam hadat üzent az Európai Bizottságnak a belső égésű motorok árusításának 2035-ös tervezett betiltása miatt, követelve, hogy legalább 5-10 évvel tolják el azt, Ribera határozottan kizárta a dátumváltoztatás lehetőségét. A 2035-ös cél a Green Deal egyik alappillére, a biztos szerint pedig semmi értelme újranyitni a vitát az ügyben. Arra ugyanakkor hajlandó lesz az Európai Bizottság, hogy amennyiben az autógyárak nem tudják az előre meghatározott ütemben csökkenteni termékeik károsanyag-kibocsátását (vagyis kevesebb elektromos járművet tudnak eladni), nem büntetik még pluszban agyon őket, ahogyan eredetileg tervezték. Kiegészítve ezt azzal: a bírságokat csak abban az esetben hajlandók csökkenteni vagy mellőzni, ha bebizonyosodik, hogy ezzel az autógyárak elektromosra való átállását segítik.