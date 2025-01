Begyújtotta a rakétákat egy európai ország – a végén még Trump is jócskán meglepődhet

A világjárványt követő globális turisztikai fellendülést az úgynevezett kárpótló utazásnak – a Covid-korlátozások feloldását követő utazási fellendülésnek – és a karanténok alatt felhalmozott megtakarításoknak tulajdonították. „Ennek az időszaknak vége, de a szektor még mindig erősnek bizonyul. Valószínűleg lesznek változások a fogyasztói igények és a családok költekezésének tekintetében, de a jól megérdemelt nyaralást” senki sem fogja kihagyni – vélekedik Juan Pedro Aznar Alarcón, az Esade közgazdászprofesszora.

2024. január és november között 4 millió amerikai turista érkezett Spanyolországba

– derült ki a legfrissebb hivatalos adatokból. Velük együtt pedig az erős dollár is elárasztotta az országot, miközben az euró gyengült a zöldhasúval szemben, és mostanra közel azonos árfolyamon állnak.

Mindezt az amerikai légitársaságok is észrevették: az American Airlines tavaly jelentette be, hogy az idén márciustól Chicagóból Madridba is indít járatokat. Eközben a United Airlines rekordnövekedést tapasztalt az Európába irányuló nyári utak esetében, ami arra ösztönözte a vállalatot, hogy európai szolgáltatásait az év más időszakaiban is kibővítse. Így például közvetlen gépet indítanak Washington és Madrid között a hidegebb évszakokban is.

Latin-amerikai bevándorlók erősítik a munkaerőpiacot

A spanyol partokat nem csak a turisták veszik célba: körülbelül félmillió bevándorló érkezik minden évben 2021 óta – közölte a gazdasági miniszter, aki ezt úgy értékelte, hogy „ez szintén a gazdasági mutatóink növekedésének egyik pozitív faktora”. Az újonnan érkezők ugyanis növelik a dolgozók és a fogyasztók számát Spanyolországban.

Mivel a legtöbb bevándorló Latin-Amerikából érkezik, sokan beszélik a spanyolt, és hasonló a kulturális hátterük, ezért könnyebb integrálni őket.

Egy fontos különbség pedig a többi európai államhoz képest szintén Spanyolország malmára hajtotta a vizet. Mivel az ország fő földgázellátója Észak-Afrika, nem tapasztalt olyan meredek energiaár-növekedést az ukrajnai háború 2022-es kitörésekor, mint a többiek, amelyek nagyban függtek az orosz földgáztól. Németországban például az ipar kárára mentek a magas energiaárak, hozzájárulva a gazdaság zsugorodásához az elmúlt két évben.