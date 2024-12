Infláció: jövőre tovább mérséklődhet a drágulás üteme

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzőjének írása

Novemberben ismét minimálisan az elemzői várakozások alatt alakult az áremelkedési ütem, éves bázison 3,7 százalékot tett ki, miközben a havi ráta 0,5 százalék volt.

Az inflációt a megelőző hónaphoz hasonlóan az élelmiszerárak húzták fel, amik éves alapon 4,9 százalékkal drágultak, miközben a havi 0,9 százalékos áremelkedésük is erőteljesebb volt, mint a történelmi átlag. Ebben legnagyobb szerepe a gyenge mezőgazdasági termésnek volt, amit az aszályos időjárás eredményezett.

A ruházkodási cikkek esetében ezzel szemben a korábbinak megfelelő volt a havi átárazás mértéke, vagyis nem folytatódott az októberben tapasztalt erőteljesebb drágulás.

Tartós cikkek és energia

A tartós fogyasztási cikkek, illetve a háztartási energia árának alakulása is lassította az inflációt, mindkét termékcsoport esetében a megelőző évinél alacsonyabb fogyasztói árakkal találkozhattak a háztartások. Az egyéb cikkek és az üzemanyagok esetében is átlag alatti áremelkedés történt, ezen belül is a járműüzemanyagok mindössze 0,7 százalékkal drágultak az előző évhez képest, viszont jelentős mértékben hozzájárultak a havi szintű áremelkedéshez a maguk 2,4 százalékos drágulásával. Ebben elsősorban az amerikai elnökválasztás eredményeként a dollár erősödése játszott szerepet.

A szolgáltatások árának alakulása

Kedvező, hogy a szolgáltatásinfláció is tovább lassult novemberben, 7,0 százalékra, vagyis még mindig elsősorban ez a főcsoport húzta felfelé az áremelkedést. Ebben azonban az év eleji folyamatok játszották a legnagyobb szerepet, valamint a több területen alkalmazott visszatekintő, inflációkövető árazási gyakorlat. Kiemelendő viszont, hogy bár a szolgáltatások árai havi alapon csak 0,2 százalékkal nőttek, ez is némiképp erősebb, mint a történelmi átlag, és ebben a testápolási, az egészségügyi szolgáltatások, a lakbér, valamint a mozi drágulását kell kiemelni.

Jövőre újra lassulhat az infláció

Várakozásaink szerint decemberben, elsősorban a bázishatások miatt, tovább, 4,4 százalékra gyorsulhat az infláció üteme. A jövő év elejétől ugyanakkor ismét lassulást mutathat a pénzromlás, ugyanis a szolgáltató szektorban a visszatekintő, inflációkövető árazási gyakorlat hatása ki fog esni.

Ezzel együtt kiemelten fontos lesz a szokásos év eleji átárazások mértéke amiatt, hogy a jelenlegi – a külső környezet bizonytalansága nyomán kialakult – turbulens árfolyammozgást milyen mértékben építik majd be a vállalatok az áraikba. Arra számítunk, hogy jövőre tovább lassulhat az áremelkedés, miközben a jegybanki célhoz 2025 nyarára térhet vissza a pénzromlás.

