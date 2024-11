Valószínűleg idén már nem lesz kamatcsökkentés

Nem okozott meglepetést a jegybank mai kamattartásról szóló döntése, előzetesen is erre lehetett számítani.

Az inflációs folyamatok októberben is kedvezően alakultak, az áremelkedés üteme pedig ismét elmaradt az elemzői várakozásoktól. Ebben viszont átmeneti tényezők játszottak szerepet, úgymint a szolgáltatások árának havi csökkenése, miközben más termékcsoportok, mint az élelmiszerek vagy a ruházkodási cikkek vonatkozásában a historikusnál erőteljesebb volt a havi átárazás – előbbi esetében az aszályhelyzet hatása tükröződhet vissza az adatokban.

A jegybankot viszont nem ez, hanem a nemzetközi pénzpiaci helyzet alakulása inthette óvatosságra.

Az amerikai elnökválasztás körüli felfokozott hangulat jelentős pénzpiaci turbulenciát okozott. Trump győzelme is érdemi dollárerősödést váltott ki,

elsősorban a várható gazdaságpolitikájához társított lehetséges inflációs hatások, illetve azok monetáris politikára gyakorolt hatása miatt, ami felfelé tolta a Feddel kapcsolatos kamatvárakozásokat. Ez a folyamat pedig negatívan érintette a feltörekvő piaci devizákat, így a forintot is.

Az MNB védte a hazai fizetőeszközt

A jegybanki kamatvágás ilyen felfokozott pénzpiaci helyzetben további forintgyengülést váltott volna ki. A sajtóban az elmúlt időszakban több helyen is felmerült kamatemelési lehetőség ellenben alapvetően nem változtatott volna a helyzeten, tekintve, hogy a most végbemenő folyamatok eredete nem lokális, hanem globális. Ugyanis fundamentális oldalról semmi sem indokolja a forint ilyen mértékű gyengülését: a folyó fizetési mérleg továbbra is jelentős többletet mutat, miközben az elmúlt időszakban a kamatkülönbözet is nőtt a Fed és az EKB kamatvágásai révén. Jelen helyzetben a jegybank részéről a kivárás, a piaci folyamatok monitorozása a legjobb eshetőség, a turbulencia előbb-utóbb elül, ami így a jegybanki hitelességet is javíthatja, amelynek hosszabb távon lehet pozitív hozadéka.

Óvatos, szigorú és türelmes monetáris politika

Ezt tükrözik vissza a közlemény jegybanki üzenetei is. A Monetáris Tanács változatlanul hangsúlyozta az óvatos, szigorú és türelmes monetáris politikát, illetve a körültekintő és adatvezérelt döntéshozatalt, amely az eddigi álláspont fennmaradását mutatja. Nincs tehát lényegi változás a jegybanki kommunikációban a megelőző hónaphoz képest, ami szintén a pénzpiaci folyamatok átmenetiségének megerősítését szolgálja.