Sötétben bujkáló fekete hajóhad tevékenykedik a Dél-kínai-tengeren. Mutatjuk!

A tisztítás Délkelet-Ázsiában 16 ezer dollár/tonnába került, derül ki a Centre for Research on Energy and Clean Air nonprofit think-thank számításaiból. Egy a leggyakrabban használt típusok közé tartozó tanker 300 ezer tonnát képes transzportálni.

A Bloomberg két példát is említ, azt szemléltetve, hogy egy-egy baleset után mennyire bonyolult, szinte lehetetlen kicsikarni a kártérítést az illegálisan tevékenykedő hajók tulajdonosaitól, éppen a homályos jogi háttér miatt.

A hajóügynökök, a tengeri biztosítási és jogi szakértők szerint csak idő kérdése, hogy a malajziai Johor állam előtti zsúfolt vizeken további incidensek történjenek. A törvényes hajótulajdonosok számára komoly aggodalomra ad okot, hogy mi történik, ha balesetbe keverednek egy árnyékhajóval.

„Az árnyékflotta tankerei büntetlenül végzik a tevékenységüket. Ez pedig veszélybe sodorja a többi üzemeltetőt, köztük a hozzánk hasonló szárazáru-tulajdonosokat, akiknek igencsak sok kárt okoz, ha a hajóink a szankcionált forgalomban közlekedő, nem biztosított tartályhajókkal ütköznek össze, különösen, ha ez olajszennyezéssel is jár” – mondja Kalid Moinuddin Hasim, a 40 hajót üzemeltető, thaiföldi tőzsdén jegyzett Precious Shipping Plc. ügyvezető igazgatója.

A biztosítótársaságok szintén felkészülnek az olyan esetekre, amelyek a megfelelő biztosítások nélkül működő tankereket, valamint a tengeri hajók többségét világszerte fedező International Group of P&I ügyfeleit érintik.

Ezek a P&I-klubok korábban a világ tartályhajóflottájának mintegy 95 százalékát biztosították. Az orosz kőolajszállítás elleni szankciórendszer következményeként azonban az elmúlt években mintegy 800 hajó hagyta ott a klubot, és jelenleg már csak körülbelül a 80 százalékuk esetleges kárát fedezik – osztotta meg Tony Paulson, a West of England P&I Ázsiáért felelős vezetője.

Az, hogy több száz, nyersolajat szállító tartályhajó potenciálisan az iparág elfogadott normáin kívül eső rendszerek szerint működik, aggodalomra ad okot az államok számára”

– tette hozzá.