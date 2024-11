Óriási a klímaharc tétje: ígéretek helyett pénz kellene

Nyitókép: Az ENSZ 29. nemzetközi éghajlatváltozási konferenciájának logója az eseménynek otthont adó bakui épületnél november 20-án

Fotó: MTI/EPA/Anatolij Malcev

A szerző a Makronóm Intézet elemzője

Vajon hozott-e valódi előrelépést a COP29? Ez a kérdés szinte minden klímacsúcs kapcsán felmerült, és az azeri fővárosban november 24-én egy látványos globális nyilatkozattal záruló esemény is inkább egy távoli jövőbe tolt „talán” választ jelent. Az elfogadott zárónyilatkozat szerint az új klímafinanszírozási célkitűzés (NCQG) konkrét ígéretei hervasztóak. Igaz, azt sikerült elérni, hogy a fejlettek írásba adták: törekszenek rá, hogy a következő tíz évben a fejlődő országok elvben akár évi 1300 milliárd dollárnyi klímafinanszírozást is kaphatnak majd tőlük. Az is siker, hogy a fejlettek az NCQG alapszintű finaszírozásában végül nem évi 250, hanem 300 milliárd dollárra tettek vállalást, ami pozitív üzenet.