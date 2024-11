Afrika a saját útját járja a mesterséges intelligencia fejlesztésében

Az évente megrendezett egyhetes Deep Learning Indaba konferenciát legutóbb szeptemberben tartották Dakarban, az Amadou Mahtar Mbow Egyetemen. Több mint hétszáz résztvevő hallgatta és vitatta meg a mesterséges intelligenciában rejlő és Afrikára vonatkoztatható lehetőségeket, és azt, hogy miként alkalmazzák azokat a mezőgazdaságban, az oktatásban, az egészségügyben és a kontinens gazdaságának más kritikus fontosságú ágazataiban.

A 28 éves Okinga-Koumu, a dél-afrikai Fokvárosban található University of the Western Cape informatika szakos hallgatója elmesélte, hogyan küzd meg egy általános problémával, mégpedig az egyetemi laboratórium berendezéseinek hiányosságával. Az oktatók még mindig kénytelenek krétás táblákat vagy a tárgyalt berendezések kinyomtatott kétdimenziós képeit használni még a gyakorlati órákon is, amelyekhez pedig mikroszkópokra, centrifugákra vagy más drága eszközökre lenne szükség. Elmondta, hogy néha még arra is megkérik a hallgatókat, hogy rajzolják le ezeket.

Okinga-Koumu e probléma megoldására létrehozott egy virtuális valóságot (VR) és egy mesterséges intelligenciát (MI) tartalmazó webes alkalmazást, amelyekkel a diákok valós környezetben szimulálhatják az eszközök 3D-s modelljeit, például egy osztályteremben vagy a laborban. Többek között ilyen tehetségekre van szüksége Afrikának.

A 2017-ben alapított Deep Learning Indaba szervezet célja, hogy az Okinga-Koumuhoz hasonló afrikai MI-kutatóknak nyújtott képzéssel és erőforrásokkal ösztönözze a mesterséges intelligencia fejlesztését a kontinensen. Afrika ugyan még az MI-technológia fejlesztésének az elején jár, de a szervezők szerint a kontinens több okból is kedvező terület ehhez, többek között a viszonylag fiatal és egyre jobban képzett lakosság, a gyorsan növekvő MI-startupok ökoszisztémája és a sok potenciális fogyasztó miatt.

Shakir Mohamed, a Google DeepMind vezető kutatója és a konferenciát szponzoráló szervezet társalapítója szerint

„a helyi körülményekre szabott MI-megoldások kiépítése és birtoklása elengedhetetlen a fejlődéshez”.