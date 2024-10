Újabb csapás a német kormánynak: nulla gazdasági növekedés 2024-ben

A kormány ráadásul még a stagnálást sem meri már határozottan kijelenteni: lehet, hogy év végéig még annál is rosszabb, negatívba csúszó csökkenés következik be az ipari és termelési adatok függvényében. A gyengébb növekedési kilátások ráadásul súlyos hatással lennének az adóbevételekre is, ami az ezer sebből vérző, óriási lyukakkal tarkított és folyton korrekcióra szoruló 2025-ös költségvetést is katasztrofálisan érintené.

