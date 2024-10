Szakmai nézőpontok: ilyen az EU versenyképességi válsága, de mi a válaszunk rá?

A frissített JVSZ Economy Index kivárást, oldalazást jelez

A konferencia egyik leglényegesebb bejelentése a JVSZ Economy Index legfrissebb adatai voltak, amelyeket dr. Csorbai Hajnalka, JVSZ elnökségi tagja, az Opten stratégiai igazgatója részletezett. Bemutatta a pozitív összetevőket is, hangsúlyozva, hogy az index egy összetett mutató, amely nem pusztán a nyers gazdasági tényeket tükrözi, mint például a GDP vagy más klasszikus mutatók. A különlegessége, hogy számos tényezőt képes egyszerre kezelni, és fontos szerepet kap a vállalkozói oldal bevonása is.

Dr. Csorbai Hajnalka elmondta, hogy az index némi optimizmust mutat, ugyanakkor egyelőre nem beszélhetünk fellendülésről. Hasonlata szerint a e mutató oldalazó mozgása egy elhúzódó betegséghez hasonlítható: az elején még kevésbé veszünk tudomást a problémáról, de ahogy előrehalad, egyre nagyobb a nyomás, és a helyzet szabad szemmel is láthatóvá válik. Ez a bizonytalanság jelenleg is érezhető, amelyet a 2022–23-as energiaválság, az azóta sokkal kevésbé jellemző árfolyam-ingadozások, az infláció felpörgése és más gazdasági események is súlyosbítottak. Bár az euró árfolyama rövid távon újra 400 forint fölé került, hosszabb távon az infláció csökkenésével és a jegybanki alapkamat eddig is látott, illetve további, folyamatos mérséklődésével újra megérkezhet a vállalati szektor beruházási kedve, ami növekedést hozhat.

A JVSZ elnökségi tagja kiemelte, hogy a devizahitelek ismét megerősödtek a kkv-szektorban, különösen azoknál a vállalatoknál, amelyeknek exportbevételeik vannak, hiszen a devizahitel-kamatok jelentősen alacsonyabbak, mint a forinthitelkamatok, és e cégeknek természetes fedezet a devizahitelre például az eurós exportjuk. A vállalati versenyképesség továbbra is kulcsfontosságú, és a cégeknek szembe kell nézniük olyan kihívásokkal, mint a zöldfordulat, az ESG-megfelelés, valamint a munkaerőpiaci és gazdasági bizonytalanságok.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a lánctartozások egyre növekvő problémát jelenthetnek, hiszen jelenleg több a céges felszámolás, mint 2010-ben. További kihívás a generációváltás kérdése: körülbelül 2000 olyan, egymilliárd forint feletti árbevételű vállalat van Magyarországon, ahol a cégvezetők 60 év felettiek, és sok esetben nincs megfelelő utódlás. Ez már nemzetgazdasági szintű problémát is jelenthet, hiszen kérdéses, hogy mi lesz ezeknek a társaságoknak a sorsa.

Dr. Csorbai Hajnalka a jövőbeni feladatok között kiemelte a pénzügyi kockázatmenedzsment fontosságát, amely szoros összefüggésben áll a piaci bizonytalanságokkal. Emellett a bizalomvesztés, a bérinfláció és a hatékonyság növelése is kulcskérdés, amely a beruházások fellendülésével és a fogyasztás növekedésével együtt jelentős szerepet játszik. Az ágazati átrendeződések, például a zöldfordulat, a digitalizáció, valamint a geopolitikai változások, mint a háborúk és az energiaárakmind hatással vannak a piaci mozgásokra. Végül, Emellett utalt dr. Tálos Péterre is, aláhúzva, hogy egy cégvezetőnek ma már nem elegendő csak egy B tervet tartania a fiókban, hanem érdemes C és D terveket is kidolgoznia a sikeres működés fenntartása érdekében.

Condorde és Gránit Bank, a hazai „butik” pénzügyi vállalatok

A kisebb, rugalmasabb hazai pénzügyi vállalkozásokra fókuszált az a beszélgetés, amelyben Jaksity György, a Concorde Értékpapír Zrt. alapítója és Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója osztotta meg tapasztalatait. A beszélgetés során arra keresték a választ, hogy az úgynevezett „butik” pénzügyi szolgáltatók – tehát a kisebb méretű, rugalmasabban működő, mondhatni elit pénzügyi vállalkozások – milyen kihívásokkal szembesültek, és hogyan értek el sikereket az elmúlt években, évtizedekben. Kiemelték azokat a tényezőket, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a kisebb pénzügyi vállalatok sikeresek legyenek a nagyobb piaci szereplőkkel szemben. A rugalmasabb működés, az innovatív megközelítés és a személyre szabott szolgáltatások mind olyan elemek, amelyek előnyhöz juttatják őket a dinamikusan változó pénzügyi piacon.

Bogsch Erik a Richter sikereiről

Tágabb kontextusban is érdekes volt a beszélgetés Rónai Egon, az ATV műsorvezetője és Bogsch Erik, a Richter korábbi vezérigazgatója, jelenlegi elnöke között. A cégvezető részletesen mesélt a gyógyszergyár világsikerének útjáról, amely a rendszerváltás előtti időszakig nyúlik vissza. Különösen hangsúlyozta a Richter rendszerváltás környékén tapasztalt súlyos válságát, és azt, hogy mennyire fontos volt, hogy a vállalat fókuszáltan csak arra koncentráljon, amiben a legjobb, ahol a legtöbb hozzáadott értéket tudja kínálni, és ahol globális szinten is a legnagyobb esélye van a sikerre.

Bogsch elmondta, hogy a cég jól döntött, amikor a nehéz időszakban meghozta a szükséges áldozatokat, többek között leépítések és néhány üzletág eladása révén letisztította a portfólióját. Ezen áldozatok árán, hosszú évek kitartó munkájával sikerült megvetnie a lábát például a nőgyógyászati készítmények piacán, ahol egy amerikai partnerrel közösen értek el hatalmas sikereket. Ennek eredményeként az amerikai partnervállalat már évi 3 milliárd dolláros forgalmat és félmilliárdos nyereségrészesedést fizet e területen. A Richter gyárai, illetve termékei Indiában, Kínában, Latin-Amerikában és más piacokon is jelen vannak. A sikertörténet kulcsa Bogsch szerint a következetes stratégia megvalósításában és a vezetők megfelelő kiválasztásában rejlik.

Rónai Egon kérdezte Kapitány Istvánt is a Shell vezetésében töltött 37 évről

A konferenciát egy újabb sztárpáros interjúja zárta. Rónai Egon Kapitány Istvánnal, a Shell napokban leköszönő globális alelnökével készített egy átfogó interjút a színpadon. A szakember az egyik legjelentősebb magyar származású, nemzetközi karriert befutott menedzser, aki kis híján négy évtizedet töltött a Shellnél, egy olyan vállalatnál, amely 85 országban van jelen és több mint félmillió embert foglalkoztat.

A beszélgetés egyik legérdekesebb pontja az volt, hogy Kapitány szerint vezető menedzserként meg lehet őrizni úgy az önazonosságot, miközben integrálódunk a globális működési rendszerekbe. Kiemelte, hogy a siker titka nem abban rejlik, hogy folyamatosan panaszkodunk a problémák miatt, hanem abban, hogy mindig azt kérdezzük: „Mit tudunk megoldani?” Ennek a hozzáállásnak köszönheti a karrierjét is, mivel mindig a megoldásokra koncentrált, nem pedig arra, hogy mi a rossz. A vezetői szerep lényege szerinte tehát a cselekvés, a tenni akarás igénye és az öntudatos, motivált hozzáállás. Fontos azonban, hogy a büszkeség soha ne váljon nagyképűséggé. A vezetők kiválasztásakor is az előbb említett agilitást kell keresni, és az eredményeket folyamatosan visszamérni.

Kapitány a beszélgetés során reflektált az üzleti világ bizonytalanságára és a kiszámíthatatlan piaci környezetre is. Hangsúlyozta, hogy még egy olyan óriásvállalat, mint a Shell sem tudja pontosan, mi várható a jövőben. Példaként hozta fel, hogy amikor ő elkezdett dolgozni a Shell nemzetközi részlegén, sokan azt gondolták, hogy 2024-re már egy csepp olaj sem lesz a világon. Azonban nem ez történt, az olaj nem fogyott el, sőt az üzemanyagtöltő állomásokon már elektromos áramot is lehet tölteni. Ez jól mutatja, hogy a világ megváltozott, és egy vállalatnak mindig többféle forgatókönyvvel kell készülnie a jövőre.

A „szcenárióelemzés” Kapitány szerint egy hatékony módszer a hosszú távú stratégiai tervezésre. A Shellnél például több olyan forgatókönyv is létezik 2035-re és 2040-re, amely szerint a világ különböző szigetszerű országcsoportokra oszlik, vagy épp ellenkezőleg, újra összekapcsolódnak ezek a csoportok. Hosszabb távú, 2050-ig szóló stratégiák is léteznek, amelyek az új generációk megváltozott fogyasztási szokásaira alapozzák a cég jövőjét.

A Shell mint olajvállalat a fenntarthatóság jegyében valójában energetikai céggé válik, és jelentős hangsúlyt fektet az elektromos autózásra, valamint az ehhez kapcsolódó töltőpontok fejlesztésére. A stratégia kiindulópontja a vásárlói igények figyelembevétele, ugyanakkor folyamatosan együtt kell működnie a politikai döntéshozókkal is, hiszen régiónként és országonként eltérő lehet a zöldátállás üteme és támogatottsága.

Kapitány István az Egyesült Királyságban szerzett tapasztalatok alapján kiemelte, hogy a brit szakpolitika már hosszú évek óta halogatja az elektromos autók töltéséhez szükséges hálózati infrastruktúra kiépítését, ám az elvi támogatás nem elég: cselekedni kell, építeni kell(ene) az ottani hálózatokat is. Ugyanis nemcsak a töltőállomásokról van szó, hanem az oda vezető kábelekről is, amelyek nélkül 2035-re, amikor várhatóan újonnan nem lehet belső égésű motorral szerelt autókat forgalmazni, komoly problémák lesznek. Nagy-Britanniában és az Európai Unióban egyaránt óriási beruházásokra lesz szükség ahhoz, hogy a töltőállomásokhoz vezető áramhálózatok megfeleljenek a jövőbeni igényeknek. Kapitány szerint azonban a politikai realitások egyelőre nincsenek összhangban ezekkel a vágyálmokkal, ezért elképzelhető, hogy a belső égésű autók kivezetése 2035-re nem valósul meg sem a brit, sem az európai piacokon.

Kapcsolódó:

Címlapfotó: JVSZ



További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.hu oldalon.