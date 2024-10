Karrier vagy zsebpénz? Íme a diákmunkák eltérő motivációi

Kell a pluszpénz, kell a karrier

A felsőoktatásban tanulók számára a diákmunkavégzés nem csupán pénzszerzési lehetőség, hanem eszköz a szakmai fejlődésre és a készségeik fejlesztésére. A karrierépítés olyannyira fontos tényező, hogy hosszabb távon, a szorgalmi időszak alatt is hajlandók dolgozni, leginkább részmunkaidőben, heti 20-25 órában. Munkatípusokat tekintve nagy az érdeklődés az adminisztratív, az irodai munkák, illetve az IT- és a mérnöki pozíciók iránt, amelyek magasabb kereseti lehetőséget is jelentenek. „Korábbi kutatásainkból is jól látszik, hogy az egyetemista korúak – főleg a műszaki, természettudományos területeken tanulók – tudatosabbak a pályájukat illetően. Tanulmányaikat is általában szakmai elhivatottság alapján választják, és ahogy ebből a kutatásból is kiderül, a munkavégzésüket is ennek szolgálatába állítják” – mondta el Pintér Lívia, az UNIside Kft. társalapító-ügyvezetője.

Ezzel szemben a középiskolások főként a nyári szünetben dolgoznának többet, és elsődleges motivációjuk a pénzkeresés. Ők akár heti 30-35 órát is vállalnak rövid időre, ha ezzel nagyobb bevételre tehetnek szert. Főként a bolti állások, a vendéglátói és a hoszteszmunkák iránt érdeklődnek, és kevésbé vonzzák őket az adminisztratív jellegű feladatok.

A fizetési igények terén is különbséget fedezhetünk fel: míg

az egyetemisták magasabb bért várnak el, különösen azok, akik szakmai gyakorlatként tekintenek a diákmunkára, addig a középiskolások bérigénye valamivel alacsonyabb. Mindkét csoport számára az átlagosan elvárt minimum órabér nettó 1800 forint körül mozog.

Az idő pénz, de legalábbis érdemes kompenzálni

„Számomra mindig is az volt a legfontosabb, hogy minél több ember megélhetését segítsem, és ezalól a diákok sem kivételek. A kutatás is megerősítette azt a tapasztalatomat, hogy a mai fiatalok számára kiemelten fontos a rugalmasság, hiszen a tanulmányaik mellett dolgoznak. A hibrid munkavégzés, amit mi is biztosítunk a belsős diákjaink számára, pontosan ezt a rugalmasságot nyújtja. A home office lehetősége különösen fontos számukra, mivel így könnyebben össze tudják hangolni az órarendjüket és a munkát, megoldva ezzel a fáradtság és az időhiány problémáját is, amelyet a válaszadók a legnagyobb akadályként említenek” – nyilatkozta Pataki Zoltán, az euDiákok egyik alapítója.