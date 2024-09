Hamarosan már nem lesz olyan hízlaló a csokoládé, és még a cukorról sem kell lemondanunk

A Biolumen még vizsgálja, hogy pontosan mi történik a megkötött cukorral, de Lustig szerint valószínűleg két lehetőség létezik: a cukrot részben a bélben található baktériumok bontják le, vagy a széklettel távozik a szervezetből, esetleg a két folyamat együttesen játszódik le.

A termék hatékonyságát illetően dr. Lustig elmondta, hogy egy gramm Monch Monch akár hat gramm cukrot is képes megkötni, így jelentősen csökkenti a szervezet cukorterhelését. A Monch Monchot eredetileg táplálékkiegészítőként vezették be, de az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) szerint élelmiszer-összetevőként is használható az „általánosan biztonságosnak elismert" (GRAS) elv alapján.

A termék jelenleg online kapható, emellett a cég tárgyalásokat folytat több amerikai élelmiszergyártóval, bár a cégek neveit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

