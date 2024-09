Az amerikaiak közel egyharmada módosítaná a gyermekei génjeit, ha az okosabbá teszi őket

A biotechnológiai ipar már most is kísérletezik a ritka, előnyös génváltozatok hatásainak utánzásával. Például az egyik új szívgyógyszer egy ritka PCSK9 génváltozatát másolja, amely fenntartja az alacsony koleszterinszintet. Ez a génváltozat előfordul természetesen néhány emberben, de most egy új gyógyszer segítségével mesterségesen is elérhetővé válhat.

Miközben a génszerkesztés technológiája gyorsan fejlődik, még mindig számos technikai kihívással kell szembenézni. A CRISPR-t nehéz bejuttatni a test különböző sejtjeibe, különösen az agyba és az izmokba, de a biotechnológiai cégek dollármilliókat fektetnek be hatékonyabb módszerek fejlesztésébe. Például a Covid–19-oltásoknál alkalmazott nanorészecskékhez hasonló technológiákat is fejlesztenek, amelyek lehetővé teszik a CRISPR egyszerű és olcsó bejuttatását a szervezetbe.

Vegyes az amerikaiak véleménye

A kérdés az, hogy az emberek hajlandók lennének-e ilyen génmódosításokkal beavatkozni az embriók fejlődésébe. A Pew Research Center kutatásából kiderült, hogy a megkérdezettek szerint helyénvaló lenne megváltoztatni egy csecsemő genetikai jellemzőit egy már a születés pillanatában is aktív, súlyos betegség esetében (70 százalék), és valamivel kevesebben, de még mindig legalább fele-fele arányban mondják, hogy elfogadható lenne e technikák alkalmazása egy olyan súlyos betegség kockázatának csökkentésére, amely a baba élete során jelentkezhet (60 százalék). Ám mindössze 14 százalékuk mondja azt, hogy helyénvaló lenne megváltoztatni a baba genetikai jellemzőit, hogy intelligensebbé tegyék a megszületendő gyermeket. Sokkal nagyobb arányban (82 százalék) tartanák ezt a technológiával való visszaélésnek.