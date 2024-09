Az amerikai energiaóriások megunták Kamala Harris fecsegését

Ma már nem reped tovább

Harris hallgatása valóban egyre kínosabb – információk szerint egyelőre a stábjának sincs kiforrott terve arra, hogy miként oldják fel az elnökjelölt egykori határozott szavai és a jelen kampány kihívásai között feszülő ellentétet. Amikor Bidennel kampányolt az előző választásokon, Harris ellentmondás nem tűrően tette le a voksát a palagáz-kitermelés repesztéses eljárásának betiltása mellett – most pedig csak a palagáztermelő mamutnak számító Pennsylvaniában 72 ezer munkást és az országos szakszervezetet kellene meggyőznie arról, hogy öt évvel ezelőtt csak viccelt, és most mond igazat, amikor azt állítja: betiltás nélkül is létre lehet hozni „virágzóan tiszta energiagazdaságot”.

Még ha ez sikerülne is, az LNG exportkorlátozásának a kérdése súlyos vádként lebeg a feje felett. Alelnökként részese volt Biden minden rendelkezésének, így az energiacégek joggal vádolják, hogy tevékeny szereplője volt az amerikai kereskedelem lassításának, ezzel a palagáz-kitermelés csökkentésének, vagyis éppen ő volt az, aki a legtöbbet ártott az iparágnak.

Harris azonban semmire nem hajlandó határozott választ adni. Nehéz örökségként hurcolja magával Biden gazdaságot is átalakítani hajlandó zöldpolitikáját. Lerázni nem tudja magáról, hiszen részese a mai napig, megtagadni nem tudja, mivel akkor saját alelnöki négy évének létjogosultságát kérdőjelezné meg – ez pedig a jelenlegi hallgatásánál is rosszabb üzenet lenne a választók számára.

A Big Oil még vár, de a türelme fogytán. Ha a fosszilis energiaipar szempontjából nézzük az elnökválasztást, a biztos befutó Trump lenne. Bár a verseny szorossá vált, ebben a szegmensben Harris nem tud előrébb lépni: nem akar válaszolni a kérdésekre, kibúvókat keres, a kampányeseményein szinte meg sem említi az energiapolitikát. A végtelenségig azonban nem játszhat: ha ő nem fogalmazza meg világosan a gondolatait, a Big Oil fogja megtenni helyette. Azzal viszont csak Donald Trump jár majd jól.