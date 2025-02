Kalifornia óriási összegeket költ az illegális migránsokra – és mindezt a lakosokkal fizetteti meg

James Gallagher kaliforniai republikánus képviselő a Fox News Digitalnak nyilatkozva arra is felhívta a figyelmet,

hogy mindeközben a dolgozó kaliforniaiak egyre nehézkesebben jutnak orvosi ellátáshoz, a kórházak hamarosan összeomlanak, a sürgősségi osztályok pedig már így túlzsúfoltak.

Ezzel szemben a demokrata Pilar Schiavo képviselő úgy vélekedett, az egészségügyi költségek az új adminisztráció kiemelt célpontjai, és az állami egészségügyi programok, például a Medi-Cal jövője bizonytalan.

A téma azért is került most a viták kereszttüzébe, mert az új szövetségi kormányzat szigorúbb bevándorlási politikát vezetett be. Egy tavaly év elején életbe lépett kaliforniai törvény viszont kimondja, hogy az állami biztosítás igénybevételekor „a bevándorlási státusz nem számít”, azaz az illegális migránsok is jogosultak az állami egészségbiztosításra.