A kínai bankok zöme elutasítja az Oroszországból érkező közvetlen tranzakciókat

Viszont a nemzeti bank középtávra már a helyzet javulását jósolta. Vlagyimir Putyin májusi kínai látogatását követően néhány helyi, globális üzletág nélküli kínai bank beszállt a kétoldalú fizetések lebonyolításába, így ezek kikerülnének a nyugati szankciókat kikényszerítők látóköréből.

A banki források azonban rámutattak, hogy ezeknek a hitelintézeteknek az informatikai rendszerei gyakran elavultak, és nincs meg a szükséges szakképzettségük. Arra is volt példa, hogy futárok szállították az átutalási papírokat az orosz–kínai határon keresztül, hogy azokat fizikailag lebélyegezzék és aláírják a kínai bankárok. Az oroszok a helyzetet azért is problémásnak látják, mert amíg nem oldják meg, addig nem számíthatnak a kínai befektetések dinamikus beáramlására. De problémát okozhat az iparban is, hiszen az ázsiai ország vezető beszállítója lett több ipari berendezésnek.

Az orosz importőrök viszont nyugtalankodnak

Az orosz Vzgljad portál arról számolt be, hogy az importőrök fizetési problémái már 2023 decemberében elkezdődtek, amikor bevezették a másodlagos amerikai szankciókat, ráadásul júniusban kiterjesztették a korlátozásokat. Az Egyesült Államok új elemekkel egészítette ki a másodlagos büntetőintézkedések bevezetését, beleértve az orosz hadiipari bázis meghatározását.