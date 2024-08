Rövidesen duplázódhat az e-autók hatótávja

A Mercedes, a Volkswagen, és a Nio is hasonló kutatásokat végez. Az utóbbi bejelentette az ET7-est, az első, félszilárdtest energiatárolóval ellátott sportautóját, amely 150 kWh-s teljesítményt és 1000 kilométeres hatótávot ígér. Ezt a kocsit már forgalomba állították, igaz, egyelőre csak Kínában kapható. Az európai piacra érkezésekor az ár jelentősen megemelkedhet, a kínai, átszámolva 28 millió forintos összeg akár a 40 milliót is közelítheti a nyugat-európai piacokon.

A csúcs Nio még csak félúton jár

A félszilárdtest energiatárolók, mint amilyet a 2024-es újdonság Nio ET7 frissített változata használ, a hagyományos lítiumionos és az igazi szilárdtest energiatárolók között helyezkednek el – valahol félúton. Ezeket a félszilárdtest cellákat egy gélszerű elektrolittal látták el, amely stabilabb és nagyobb az energiasűrűsége, mint a hagyományosé, de még mindig tartalmaz folyadékot. Az igazi szilárdtest energiatárolók teljesen szilárd elektrolitot használnak, nagyobb biztonságot és hosszabb élettartamot nyújtva. Viszont a félszilárdtest megoldásokat már kifejlesztették és tesztelték is – azaz be is vezethetők a piacra, és olyan áron gyárthatók, amely relatíve megfizethetővé teszi ezt a félszilárdtest energiatárolást.

Ezzel szemben

a valódi szilárdtest energiatárolókban ez az elektrolit szilárd állapotú, ami lehetővé teszi, hogy sokkalta sűrűbben tárolják az energiát, mint a lítiumion rendszerek. Elvben ezek a kapacitásának akár a tízszeresét is tárolhatják!

Sok év még, mire piacra érkeznek

A biztonság kérdése kulcsfontosságú az ezer kilométeres hatótávolságú energiatároló rendszerek esetében, különösen, amikor olyan új technológiákról van szó, amelyek még nem bizonyítottak a mindennapok során.

Ezeknek a következő években igen szigorú és alapos teszteken kell átesniük, hogy igazolják, valóban megbízhatók és biztonságosak hosszú távon.

A nagy kapacitású járművekben a szilárdtest-technológia egy teljesen új megoldás, hiszen olyan eszközről van szó, amely eddig csak kisebb alkalmazásokban bizonyított, most azonban gépkocsik és teherautók mozgatására is alkalmasak lehetnek. Mindezek mellett, bár az „igazi” szilárdtest energiatároló rendszerek ígéretesek, azok széles körű elterjedése a luxus elektromos járművekben várhatóan csak lassú és fokozatos lesz.