Biztató jelek érkeznek Németországból

Elemző: Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője

A frissen kiadott ipari termelési mutatók kapcsán előzetes adatközlésében a KSH csak annyi említ meg, hogy mindössze két ágazatban, a vegyi anyag, termék gyártásában, valamint a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység ágazatban nőtt a termelés az előző évhez képest. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy az ágazati adatok esetében a KSH rendszerint nem szokta figyelembe venni a naptárhatást.

A jelentős mértékben exportorientált hazai ipar esetében a legnagyobb problémát továbbra is a külső kereslet gyengélkedése, kiemelten a német ipar visszaesése jelenti, amelyet az óvatossági motívum miatt csak lassan élénkülő belső kereslet nem tud ellensúlyozni.

Kedvezőbb hírek nyugatról

Hosszú idő után azonban végre kedvezőbb hírek érkeztek a német iparból.

Júniusban a német ipar új rendelései az elemzők által várt kismértékű bővüléssel szemben jelentősen, 3,9 százalékkal nőttek májushoz képest. Ebben elsősorban a magyar gazdaság szempontjából is kiemelten fontos autóipari megrendelések játszottak szerepet, amelyek egy hónap alatt 9,3 százalékkal ugrottak meg.

Nőtt a német termelés is

Ugyanakkor ki kell emelni, hogy egy hónap adatából még nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, a rendelések volumene a júniusi bővülés ellenére is jelentősen elmarad a megelőző évi szintjétől és a nagyobb rendelések elmaradása nyomán az első negyedévestől is. Reménykedésre ad viszont okot, hogy az év hatodik hónapjában nemcsak a feldolgozóipari rendelésállomány, hanem a német termelés is növekedést mutatott, havi bázison 1,4 százalékkal az elemzők által várt 1,0 százalékkal szemben. A fellendülés itt is az autóiparhoz köthető elsősorban, bár hasonlóan a rendelésállományhoz, szerepet játszott ebben, hogy májusban nagyobb mértékű visszaesés következett be az ágazatban.

Mi várható a közeljövőben?

A hazai ipar kilátásait az elkövetkező időszakban is elsősorban a külső kereslet, kiemelten a legfontosabb külpiaci partnerünk, Németország teljesítménye befolyásolja. Amennyiben a júniusi adatok trendfordulónak bizonyulnak, és a német ipar fokozatosan elkezd kilábalni a válságból, annak a hatásai már rövid távon látszódhatnak a hazai adatokban, és ez a gazdasági növekedést is dinamizálná.