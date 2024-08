A nyomozók szerint meghekkelhető a napelemek vezérlése

A kínai gyártók dominálnak a piacon

Az ázsiai ország erősen támogatta zöldenergia-iparát, és sok berendezésgyártó is ott található, vagy ha a technológia más országokból érkezik is, Kínában szerelik össze véglegesen a komponenseket. Ez pedig lehetőséget adhat egy külföldi országnak a tengerentúli energiahálózatokhoz való hozzáférésre a széles körben használt alkatrészek révén. (Például a bő 10 éve amerikai célkeresztben lévő Huawei is az inverterek egyik nagy gyártója – a szerk.)

A tengerentúli CNBC portál meg is jegyzi: az FBI figyelmeztetése olyan időszakban érkezik, amikor a globális riválisok, például Kína, Oroszország és Irán célzott kibertámadásokat hajtanak végre az amerikai kritikus infrastruktúrák ellen, a helyi vízrendszerektől kezdve a kulcsfontosságú kikötőkig. Ráadásul – a kutatások szerint – a hackerek fizikailag is károsíthatják vagy akár tönkre is tehetik az infrastruktúrát, mégpedig a szoftveres vezérlésen keresztül.

Jim Guinn szerint az átlagos amerikai, aki otthon használ megújuló energiát, még mindig nagyobb valószínűséggel szenved el kedvezőtlen időjárási eseményt, mint kibertámadást, ami az önálló energiaforrást bölcs döntéssé teszi. Azonban,

ahogyan az éghajlatváltozás fokozza az előre nem látható időjárási eseményeket, ez lehetőséget adhat a kiberbűnözőknek, hogy nagy területeken támadjanak és zavarjanak meg szolgáltatásokat sebezhető időszakokban.

A rendszerek összekapcsoltságának a növekedésével és az új technológiák gyors bevezetésével – megfelelő tesztelés nélkül – nem árt, ha aggódunk. Ugyanis a kiberveszély súlyos fennakadásokhoz, leállásokhoz vezethet a megújuló energia termelésében.

(Forrás: CNBC)